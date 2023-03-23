Лечивший Навального врач рассказал о запрете Минздрава вывозить политика из России

После отравления Алексея Навального в 2020 году российское министерство здравоохранения требовало от врачей признать его нетранспортабельным и оставить на лечение в Сибири. Об этом в интервью "Медузе" рассказал реаниматолог Александр Полупан, участвовавший в постановке диагноза политику.

Полупан был в составе консилиума в омской больнице скорой помощи, в реанимации которой оказался Навальный. Он прибыл туда из Москвы, где работал заведующим отделением одной из больниц, по просьбе близких политика.

При осмотре Полупан составил мнение, что Навальный готов к транспортировке в другую больницу. Однако его начальство сообщило ему, что “на верхнем уровне” принято решение о недопустимости транспортировки пациента. Ему сообщили, что все члены консилиума выразят мнение, что политик не готов к перевозке. По его словам, решение было спущено по линии федерального министерства здравоохранения.

Позже от российских врачей потребовали донести эту позицию прилетевшим за Навальным немецким специалистами. Полупан говорит, что ушёл с этого консилиума: "участвовать в этом позоре не было ни сил, ни желания".

Во всех разговорах про возможность транспортировки, рассказывает врач, консилиум получал ответ по разным каналам, что Навальный не будет вывезен из России, пока врачи не исключат возможность, что он был отравлен. После того, как отравление не было выявлено тестами из химико-токсикологической лаборатории, куда были отправлены образцы политика, оппозиционера разрешили отправить в Германию.

По словам Полупана, такие же симптомы перед покушением на Навального он наблюдал у госпитализированного в 2019 году писателя Дмитрия Быкова. Его, как утверждало расследование Bellingcat, могли отравить те же люди, что и Навального.

После работы в Омске Полупан заметил за собой слежку. Его мессенджеры и соцсети пытались взломать. Он утверждает, что сотрудники ФСБ вошли в его аккаунт в "Яндекс.Такси", но забыли из него выйти. По его словам, это позволило ему наблюдать за поездками оперативников – до зданий ФСБ и МВД.

В начале 2023-го Полупан стал одним из инициаторов открытого письма врачей с требованием оказать Навальному медицинскую помощь. По его словам, политик не мог восстановиться после отравления полностью и нуждается в дополнительном лечении.

Согласно сообщению немецких врачей, Навальный был отравлен разработанным в СССР химическим оружием "Новичок". ФБК и Bellingcat настаивают, что покушение было совершено сотрудниками ФСБ. Москва это отрицает.

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