Вашингтон начнет "стратегический диалог" с оппозицией Беларуси

Замгоссекретаря США Венди Шерман на встрече со Светланой Тихановской заявила о планах администрации начать диалог с демократическими силами Беларуси с конца 2023 года.

В конце текущего года Соединенные Штаты начнут "всеобъемлющий стратегический диалог" с представителями демократического движения и гражданского общества Беларуси. Об этом, как сообщается на сайте Госдепартамента США, заявила заместитель госсекретаря Венди Шерман на встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Вашингтоне.

Обе стороны выразили надежду, что диалог объединит занимающиеся вопросами Беларуси ведомства американской администрации с "широким кругом белорусских демократических действующих лиц, включая политических лидеров, представителей гражданского общества, независимых журналистов, правозащитников, юристов, профсоюзных лидеров, ученых и простых белорусов", отмечается в заявлении.

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Кроме того, заместитель госсекретаря США на встрече с Тихановской подчеркнула "неизменную приверженность Соединенных Штатов поддержке стремления белорусского народа к демократическому, суверенному и стабильному будущему" их страны, отметил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Тихановская выступила в Конгрессе США



В ходе визита в Вашингтон Светлана Тихановская также выступила в Конгрессе США, раскритиковав действия Александра Лукашенко, который позволил Кремлю использовать Беларусь для нападения на Украину. Страна-агрессор "свободно использует" территорию, воздушное пространство и инфраструктуру Беларуси в военных целях, чтобы "атаковать и угрожать Украине", заявила она. Тихановская подчеркнула, что РФ поддерживает нелегитимный режим в Беларуси и осуществляет колонизаторские действия против национальной идентичности белорусов.

В начале марта Минский городской суд заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии. Следствие вменило ей сразу десять обвинений: самовольное присвоение звания и власти, оказание помощи иностранному государству в действиях против нацбезопасности, заговор с целью захвата власти, разжигание вражды, создание экстремистского формирования, воспрепятствование работе ЦИК и другие.

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