Bloomberg: США оказались в "неудобном положении" из-за позиции Кита

Администрация президента США Джо Байдена опасается, что ряд стран мира может поддержать так называемый мирный план Китая по Украине, который сами Соединённые Штаты считают неприемлемым. В Вашингтоне идут обсуждения того, какой стратегии придерживаться. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ряд экспертов и источники в американской администрации, которые отмечают, что она оказалась в "неудобном положении".

В Кремле ранее заявили, что китайские предложения обсуждались во время недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Владимир Путин сказал, что Россия согласна со многими из китайских идей.

Как отмечает Bloomberg, ранее официальные лица США публично выразили глубокий скептицизм по поводу китайских предложений, заявив, что они по сути закрепляют территориальные приобретения России в Украине.

Хотя в китайской инициативе из 12 пунктов и говорится об уважении территориальной целостности всех стран, там же сказано о необходимости переговоров и прекращении огня – без призыва к выводу российских войск из Украины. В предложениях Китая содержится и призыв к снятию с России санкций.

Один из собеседников Bloomberg назвал положение США неудобным, поскольку, в принципе отвергая китайскую инициативу, Вашингтон в то же время не может полностью её игнорировать. Это дало бы возможность Пекину заявить другим странам, которые испытывают "усталость" от войны, что США против мирного урегулирования в принципе. Теперь в Вашингтоне размышляют о том, как, не отказываясь от своей позиции по отношению к войне в Украине, в то же время не отдать Китаю инициативу.

Соединённые Штаты настаивают на том, что прекращение огня в Украине при сохранении статус-кво неприемлемо, и называют условием перемирия вывод российских войск. При этом США подчёркивают, что окончательное решение о возможных переговорах с Москвой – за Киевом. Власти Украины, прямо не отвергая китайские предложения, дали понять, что не согласны с ними, во всяком случае на нынешнем этапе войны.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!