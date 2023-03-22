Украинский суд заочно приговорил к тюрьме 20 депутатов Госдумы

Украинский суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества 20 депутатов Госдумы, нижней палаты российского парламента. Они признаны виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Речь идёт об авторах обращения к президенту России Владимиру Путину с требованием признать независимость луганских и донецких сепаратистов. Оно было подписано в феврале 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения России в Украину.

СБУ приводит имена осуждённых — это Сергей Алтухов, Андрей Альшевских, Ольга Занко, Андрей Аникеев, Григорий Аникеев, Валентина Артамонова, Отари Аршба, Алёна Аршинова, Тимофей Баженов, Зариф Байгускаров, Николай Борцов, Вадим Булавинов, Дмитрий Исламов, Михаил Кузьмин, Денис Майданов, Николай Панков, Юрий Петров, Ольга Пилипенко, Валентина Пивненко, Дмитрий Погорелый.

Подробности судебного процесса не приводятся, не называется и суд, который вынес решение. В России депутаты Госдумы обладают парламентской неприкосновенностью и не могут быть подвергнуть уголовному преследованию без согласия коллег по палате.

После признания Россией независимости сепаратистов призывавшие к этому депутаты были включены в санкционные списки США, Евросоюза и других западных стран. Позднее они были распространены на большинство членов Думы.

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