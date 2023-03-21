Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву свидетельствует о том, что Китай не считает, что президент РФ Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за развязывание войны в Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 20 марта, на брифинге для журналистов.

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Киев ожидает, что Пекин использует свое влияние на Москву для прекращения войны против Украины

Глава американской дипломатии со скепсисом прокомментировал "мирные" предложения Си, предупредив, что они могут быть "тактикой затягивания времени" с целью помочь России в ее войне в Украине. "Мир не должен быть одурачен любым тактическим ходом России, поддержанным Китаем или любой другой страной, чтобы заморозить войну на ее (РФ. — Ред.) условиях", — указал Блинкен.

По его словам, Вашингтон приветствует любую дипломатию для достижения "справедливого и прочного мира". Вместе с тем глава американского внешнеполитического ведомства выразил сомнение, что Китай защищает "суверенитет и территориальную целостность" Украины. "Любой план, в котором этот важнейший принцип не ставится во главу угла, в лучшем случае является тактикой затягивания времени или просто стремлением обеспечить несправедливый исход. Это не — конструктивная дипломатия", — уверен руководитель Госдепартамента США.

"Призывы к прекращению огня, не включающие в себя вывод российских войск с украинской территории, фактически означают поддержку ратификации российского завоевания", — констатировал Блинкен.

"Если Китай привержен поддержке прекращения войны на основе принципов Устава ООН — как это предусмотрено в первом пункте его плана — он может взаимодействовать" с президентом Украины Владимиром Зеленским и использовать свое влияние, чтобы "принудить Москву отвести свои войска", добавил глава Госдепа.

США выделят новый пакет военной помощи Украине

США выделят новый пакет военной помощи Украине на общую сумму в 350 млн долларов (327 млн евро), заявил госсекретарь Соединенных Штатов. Пакет включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц и боевых машин пехоты M2 Bradley, а также ракеты HARM, противотанковое вооружение, речные катера и другое оборудование.

Евросоюз 20 марта также утвердил пакет поставок Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение предстоящих 12 месяцев. Инициатива включает три шага: выделение 1 млрд евро на немедленные поставки, еще 1 млрд евро — на совместные закупки, а также создание комиссии по наращиванию производственных мощностей, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Си выразил уверенность, что российский народ поддержит Путина на выборах в 2024 году

Председатель КНР, встретившись с российским лидером в Кремле, подчеркнул, что знает о выборах президента России в 2024 году. Си Цзиньпин выразил уверенность, что российский народ поддержит Путина.

Палата предварительного производства Международного уголовного суда в Гааге 17 марта выдала ордер на арест российского лидера в связи с депортацией украинских детей в Россию в ходе войны в Украине.

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