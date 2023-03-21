Российские власти Крыма и Следственный комитет утверждают, что речь шла об атаке нескольких беспилотников. Утверждается, что они были сбиты, но их обломки повредили домовладение и магазин. Один человек был ранен. Утверждается, что целью беспилотников были гражданские объекты, при этом в сообщении СК не говорится, кто выпустил беспилотники.

Ранее глава российской администрации Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в районе Джанкоя "сработала ПВО". Российский глава администрации города Игорь Ивин подтвердил, что город атаковали беспилотники, на двух улицах нашли обломки дронов.

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Издание "База" публикует фотографии обломков беспилотников.

По всей видимости, речь идёт об одной из модификаций китайского коммерческого дрона SkyEye. Ранее SkyEye использовался в качестве барражирующих боеприпасов при атаках на НПЗ в Новошахтинске и на штаб Черноморского флота в Севастополе, за которыми предположительно стояла Украина.

Телеграм-канал Astra утверждает, что в результате ударов пострадали железнодорожный узел, в том числе локомотивное депо, здание охраны вокзала и склады, а также магазин.

Российские власти не подтверждали, что ущерб был нанесён железнодорожным объектам.

Возле Джанкоя находится российский военный аэродром, в самом городе и рядом размещены еще ряд военных объектов и железнодорожный узел, используемый российскими военными. Главное управление разведки Украины заявило, что в Джанкое в результате взрыва были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" при транспортировке по железной дороге. При этом Киев прямо не подтвердил, что беспилотники были украинскими.

Накануне вечером в Джанкое в аннексированном Крыму произошли взрывы. Местные жители также сообщают, что слышали звуки, похожие на стрельбу. Звуки взрывов и пожар попали на видео.

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