В Киеве назвали условия реализации "мирного плана" КНР

Российские силы сконцентрировали усилия на наступлении в Донбассе, но пытаются создать ложное впечатление подготовки к аналогичным действиям на других направлениях, заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в интервью изданию "РБК-Украина".

"Учитывая то, что противник сосредоточил усилия для развития наступления в Луганской и Донецкой областях, сил и средств для ведения наступательных действий на других операционных направлениях недостаточно. Однако россияне пытаются создать впечатление, что они готовят наступательные действия на других операционных направлениях, прежде всего на Запорожском, для отвлечения внимания нашего военного командования", - отметил он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!