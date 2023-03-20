Россия озабочена планами Германии арестовать Путина по ордеру МУС

Посол России в ФРГ Нечаев назвал заявления официальных лиц Германии безответственными. Ранее министр юстиции ФРГ Марко Бушман пообещал арестовать Путина в случае, если тот приедет в Германию.

Россия не оставила без внимания на слова министра юстиции Германии о намерении выполнить требование Международного уголовного суда (МУС) в Гааге об аресте президента РФ Владимира Путина в случае его появления в ФРГ.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям немецкого министра, сообщило ведомство, назвав "незаконным" требование суда в Гааге.

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Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил обеспокоенность заявлением министра юстиции ФРГ. "Безответственные заявления некоторых германских официальных лиц... вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией", - приводятся слова Нечаева в Telegram-канале посольства.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот шаг "юридически ничтожным".

Глава Минюста ФРГ пообещал арестовать Путина



Министр юстиции ФРГ Бушман пообещал, что выполнит требование МУС арестовать Путина, если тот окажется в Германии. "Я ожидаю, что МУС быстро обратится в Интерпол, а также к государствам-участникам и попросит их об исполнении ордера на арест. Германия будет обязана задержать Путина, если он въедет на ее территорию, и передать его МУС", - сказал министр в интервью еженедельникуBild am Sonntag.

Как отмечает издание, действовать в соответствии с постановлением МУС обязаны все страны, подчиняющиеся его юрисдикции, в том числе страны ЕС.

Шольц приветствовал ордер МУС на арест Путина



Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал выданный МУС ордер на арест президента РФ. "Никто не может стоять выше права и закона", - сказал Шольц во время визита в Токио.

Международный уголовный суд является "важным учреждением, назначение которого определяется в соответствии с международными договорами", подчеркнул он.

Решение Палаты МУС



17 марта досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест российского лидера в связи с депортацией украинских детей в Россию в ходе войны в Украине. Еще один ордер на арест был выдан в отношении уполномоченного по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой по тому же обвинению.

Владимир Путин, предположительно, несет ответственность за незаконную депортацию и передачу детей из оккупированных районов Украины в Россию, сказано на сайте Международного уголовного суда. Преступления могли происходить минимум с 24 февраля 2022 года. Ордер выдан палатой предварительного производства МУС.

"Есть "достаточные основания полагать", что Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за совершение преступлений непосредственно, совместно с другими и/или посредством других лиц. Предполагается, что президент России также не осуществлял надлежащего контроля над гражданскими и военными подчиненными, которые совершили эти деяния или допустили их совершение", - отмечается в заявлении МУС.

Это первый ордер МУС на арест действующего главы государства, являющегося членом Совета Безопасности ООН.

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