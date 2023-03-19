В два московских бара пришла полиция. Посетителям угрожали электрошокерами и заставляли подпевать песни группы "Любэ"

В московские бары Underdog и La Virgen Taqueria вечером в пятницу пришли силовики, сообщили правозащитный проект "ОВД-Инфо" (признан в России "иноагентом"), издания "Медиазона" (признана в России "иноагентом") и SOTA. По словам очевидцев, рейд был связан с якобы "спонсированием ВСУ" со стороны заведений.

В пятницу вечером в аккаунтах баров Underdog и La Virgen Taqueria в Инстаграм появились сообщения, что заведения закрыты. "Бар сегодня будет закрыт на неопределенное время по требованию полиции", — написали в Underdog (цитата по "Медиазоне", сейчас аккаунт закрыт). В La Virgen Taqueria написали, что закрыты "весь вечер пятницы и всю субботу", не уточнив причины.

"Медиазона", правозащитный проект "ОВД-Инфо" (оба признаны "иностранными агентами") и издание SOTA сообщили, что вечером в пятницу туда пришли силовики. Помимо полиции, судя по сообщениям и фотографиям, в рейде участвовал ОМОН.

Посетители и сотрудники баров на условиях анонимности рассказали, что у полицейских были кувалды и электрошокеры. Одну из посетительниц заставили написать на двери бара "Z" и "за Россию".

На видео, опубликованном агентством "Москва" (принадлежит московскому правительству) видно, что пятеро молодых людей хором поют песню группы "Любэ" "Отчего так в России березы шумят". Один из силовиков говорил: "Вытягиваем, вытягиваем!" Второй, оставшийся за кадром, возмущался, что поет громче, чем люди в кадре. Сотрудник Underdog, попросивший об анонимности, рассказал "Медиазоне", что посетителей бара заставляли подпевать, угрожая им шокерами.

Как уточнила SOTA, помимо "Любэ", силовики включили в барах песни Шамана, а также "Синий платочек" и "Хей, ой, да конь мой вороной".

Также полицейские просили людей с татуировками раздеться, рассказал "Медиазоне" сотрудник Underdog.

После этого несколько посетителей и сотрудников обоих заведений были задержаны и доставлены в ОВД по Басманному району. Об этом они сами успели рассказать "ОВД-Инфо".

Адвокат Константин Ерохин, который помогал задержанным, рассказал, что всего задержали около 40-50 человек, большинство из них отпустили после проверок подписок в "Телеграме". Адвокат рассказал, что задержанных опрашивали сотрудники московского управления ФСБ, его к ним не пустили.

Один из посетителей бара, который также был доставлен в ОВД по Басманному району, а затем отпущен рассказал "ОВД-Инфо", что к задержанным применяли силу. По его словам, одного из посетителей бара Underdog ударили головой об автозак, к другим применяли силу в отделе, как минимум к одному из задержанных применили электрошокер.

Также Ерохин уточнил, что из бара Underdog изъяли фискальные накопители и два терминала.

По словам очевидцев, силовики говорили, что рейд связан якобы со "спонсированием ВСУ" со стороны заведений.

Официально управление МВД по Москве визит в бары не комментировало. Госагентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило, что силовики пришли из-за "подозрений в причастности заведений к финансированию Вооруженных сил Украины".

Как сообщила "Медиазона", в начале июля 2022 года бар La Virgen Taqueria публиковал в своих соцсетях пост о продаже виниловых пластинок. Выручку планировалось отправить благотворительному объединению Kyiv Angels, которое помогает ВСУ, медикам и мирным жителям, пострадавшим от войны. Но тогда на это обратил внимание пропагандист Владимир Соловьев, и в баре заявили, что его аккаунт в инстаграме взломали. Учредитель кафе пояснял, что пожертвования с мероприятий "всегда направлялись" на помощь приюту "Твое собачье дело".

10 июля Underdog анонсировал акцию в поддержку российского "Красного креста" и "миллионов беженцев", которые находятся в России.

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