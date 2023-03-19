Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам

Бывший президент США Дональд Трамп ожидает, что во вторник, 21 марта, его задержат по открытому несколько лет назад делу о выплатах за молчание бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс.

В посте в своей соцсети Truth Social бывший президент призвал сторонников выходить на акции протеста, чтобы защитить его.

Трамп говорит, что информация о его готовящемся аресте исходит от "коррумпированной и крайне политизированной прокуратуры Манхэттена" и добавляет, что считает себя невиновным.

Адвокат Трампа Сьюзен Нешель сказала CBS News, что его пост был основан на публикациях СМИ.

"Так как это политическое преследование, окружная прокуратура начала передавать материалы прессе вместо того, чтобы общаться с адвокатами президента Трампа, как это было бы в случае с обычным делом", — сказала она.

Статьи по теме: Трамп не обладает иммунитетом в деле о штурме Капитолия

По информации американских СМИ, правоохранители в США готовятся к тому, что Трамп действительно может быть задержан и предстать перед судом на следующей неделе.

Если Трампа действительно арестуют, это будет не первым случаем предъявления уголовных обвинений президенту США

Однако оно может серьезно повлиять на его шансы на президентских выборах следующего года. Трамп уже говорил, что будет в них участвовать.

Некоторые политологи говорят, что арест может активизировать сторонников Трампа и повысить его шансы на выборах.

Дело Сторми Дэниелс



Дело Трампа и Сторми Дэниелс расследуют уже пять лет. В 2018 году расследование в отношение Трампа начал прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс-младший, проверяя информацию о том, что во время президентской кампании 2016 года будущий глава Белого дома тайно заплатил за молчание об их отношениях порнозвезде Сторми Дэниелс.

Она утверждала, что у вступала в сексуальные отношения с Трампом, и позднее получила за неразглашение информации об этом $130 тыс.

Тайные выплаты в прокуратуре посчитали нарушением законов о финансировании избирательных кампаний.

Позже это дело было объединено с делом о финансовых махинациях, которое открыла в 2019 году прокуратура штата Нью-Йорк. Ведомства объединили усилия.

За последние два года прокурорам удалось получить доступ к налоговым отчетам Trump Organization за последние восемь лет и другим финансовым документам. Для изучения нескольких миллионов страниц генеральный прокурор штата отправила двух своих сотрудников в помощь прокурору Вэнсу.

В 2021 году Генеральная прокуратура штаба Нью-Йорк заявила, что в деле против Трампа и его организации появилась "криминальная составляющая", но подробностей не последовало.

Это не единственное дело, фигурантом которого стал 76-летний Трамп, но в марте стало известно, что его вызывали давать показания в суд. Эти слушания проходят за закрытыми дверями, и непонятно, о чем там шла речь.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!