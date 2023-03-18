В заявлении, опубликованном в телеграм-канале, Пригожин говорит о том, что сейчас по всей России идет активный набор бойцов.

"У нас есть дни, когда мы набираем до 1200 человек в день. При этом среднее количество у нас колеблется от 500 до 800 [человек в день], так как сейчас идет активный рост", - заявил Евгений Пригожин.

При этом он утверждает, что сейчас приходят более подготовленные "рекруты", которые демонстрируют хорошие результаты при сдаче нормативов по физической подготовке.

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Сейм Литвы: ЧВК "Вагнер" – террористическая организация

Неделю назад основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что центры по набору в ЧВК "Вагнер" открыты в 42 городах России. В начале февраля Пригожин выступил с заявлением, что ЧВК "Вагнер" больше не вербует заключенных.

ЧВК "Вагнер" несет большие потери в боях за Бахмут. По данным Вашингтона, в январе у ЧВК "Вагнер" было около 50 тысяч бойцов, 40 тысяч из которых - бывшие заключенные, которым было обещано "помилование" после шести месяцев участия в "специальной военной операции".

В конце февраля Вашингтон заявлял, что ЧВК "Вагнер" потеряла в Украине уже более 30 тысяч человек, в том числе примерно 9 тысяч убитыми.

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