Пригожин объявил о планах ЧВК "Вагнер" набрать еще 30 тысяч бойцов к середине мая

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что к середине мая его военная компания планирует увеличить число бойцов на 30 тысяч.

В заявлении, опубликованном в телеграм-канале, Пригожин говорит о том, что сейчас по всей России идет активный набор бойцов.

"У нас есть дни, когда мы набираем до 1200 человек в день. При этом среднее количество у нас колеблется от 500 до 800 [человек в день], так как сейчас идет активный рост", - заявил Евгений Пригожин.

При этом он утверждает, что сейчас приходят более подготовленные "рекруты", которые демонстрируют хорошие результаты при сдаче нормативов по физической подготовке.

Неделю назад основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что центры по набору в ЧВК "Вагнер" открыты в 42 городах России. В начале февраля Пригожин выступил с заявлением, что ЧВК "Вагнер" больше не вербует заключенных.

ЧВК "Вагнер" несет большие потери в боях за Бахмут. По данным Вашингтона, в январе у ЧВК "Вагнер" было около 50 тысяч бойцов, 40 тысяч из которых - бывшие заключенные, которым было обещано "помилование" после шести месяцев участия в "специальной военной операции".

В конце февраля Вашингтон заявлял, что ЧВК "Вагнер" потеряла в Украине уже более 30 тысяч человек, в том числе примерно 9 тысяч убитыми.

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