Шойгу представил к госнаградам летчиков Су-27, которые перехватили американский дрон над Черным морем

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к госнаградам лётчиков Су-27, перехватившим американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем 14 марта.

В Минобороны России сообщили, что представили к наградам пилотов, которые "предотвратили нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения "специальной военной операции".

В ведомстве настаивают, что "границы района были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованы в соответствии с международными нормами".

По международному праву территориальные воды страны простираются 12 морских миль (22,2 километра) от берега. Газета Washington Post ранее отмечала, что не существует международной нормы, позволяющей стране во время конфликта в одностороннем порядке объявить что-то своим исключительным воздушным пространством и морской зоной за пределами признанных границ, и этот вопрос исторически вызывает споры.

Вашингтон утверждает, что американский беспилотник, летевший в нейтральных водах неподалеку от Крыма, упал после столкновения с российским истребителем, который до этого сбрасывал на него топливо.

Министерство обороны России признает, что дрон был перехвачен российскими истребителями, однако отрицает факт столкновения и настаивает, что MQ-9 Reaper упал сам по себе.

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