СМИ: Китайские фирмы поставляли в РФ оружие и амуницию

Китайские предприятия поставили в Россию не менее одной тысячи винтовок, а также разнообразную амуницию и оборудование, которое можно использовать для боевых действий, пишет в четверг, 16 марта, американское издание Politico. По данным издания, опирающегося на анализ информации от агрегатора таможенных данных Import Genius, как минимум одно из предприятий-поставщиков было связано с китайским государством.

Как указано в публикации, один из крупнейших государственных оборонных подрядчиков в КНР, компания China North Industries Group Corporation Limited, отправила российской компании "Техкрим" в 2022 году штурмовые винтовки CQ-A, скопированные с американских М16. По документам эта продукция была проведена как "гражданские охотничьи ружья".

В публикации подчеркивается, что пока нет подтверждений, что винтовки были использованы российскими силами в Украине, но там уже были замечены китайские беспилотники марки DJI от компании Da-Jiang Innovations Science & Technology Co, находящейся под санкциями США.

Товары "двойного назначения" из Китая в Россию

Среди того, что могли получить в РФ, были также детали для беспилотников китайского производства от этой компании - 12 партий запчастей, включающие аккмуляторы и камеры, пошли в РФ через ОАЭ. Также китайские бронежилеты - груз более чем в 12 тонн - был переправлен из КНР в РФ через Турцию в конце 2022 года, пишет Politico.

Согласно имеющимся данным, Пекин пока не поставляет Москве большое количество вооружений непосредственно для поддержки боевых действий в Украине. Однако, как установили журналисты, из Китая в Россию поступают товары "двойного назначения" - это оборудование, которое можно заказать по обычным коммерческим путям, но затем задействовать в военных целях.

Это первое подтверждение того, что КНР осуществляет поставки в РФ винтовок и бронежилетов, а также продолжает поставки беспилотников и запчастей для них.

Возможные поставки китайского оружия для РФ

Ранее, 26 февраля, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил в интервью CBS News, что в Вашингтоне "уверены" - Китай думает о поставке летального оружия России для войны против Украины, однако окончательное решение еще не принято.

Неделей ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в программе CBS Face the Nation, что Китай "рассматривает возможность оказания летальной поддержки" России для войны против Украины. Он добавил, что эта летальная поддержка может включать "все, от боеприпасов до самого оружия".

В Китае отрицают подобные поставки.

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