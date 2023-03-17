Макрон продвинул спорный закон о пенсиях без голосования. Решение называют антидемократическим

Правительство Франции пошло на неоднозначный шаг и решило принять резонансный закон о повышении пенсионного возраста без голосования в Национальной ассамблее - нижней палате парламента.

Этот закон крайне непопулярен среди французов, он вызвал массовые протесты и забастовки по всей стране. Но президент страны Эммануэль Макрон заявляет, что это важнейшая реформа, без которой экономику страны ждет печальное будущее из-за стареющего населения и растущего дефицита пенсионных средств.

Ранее в четверг в поддержку закона проголосовал Сенат, однако перед началом сессии в Национальной асамблее президент Макрон решил воспользоваться особым правом, прописанным во французской Конституции, по которому он может попросить премьер-министра принять закон без голосования.

"Мы не можем заключать пари о будущем пенсионной системы, эта реформа необходима", — сказала в ходе выступления в парламенте премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Как передает корреспондент Би-би-си в Париже Хью Сколфилд, представители партии Макрона провели все утро в попытках уговорить парламентариев голосовать за закон, но когда стало понятно, что четкого перевеса мнений в их сторону нет, Макрон решил перестраховаться и воспользоваться параграфом 3 статьи 49 Конституции.

Однако эта же статья позволяет оппозиции выступить с предложением о вотуме недоверия, а протесты на улицах, вероятнее всего, только усилятся, так как многие в стране посчитают применение статьи антидемократическим.

Предвыборное обещание Макрона



Согласно резонансной реформе, возраст выхода на пенсию во Франции должен увеличиться с 62 до 64 лет, а необходимый для этого стаж работы — с 41,5 до 43 лет.

Этот закон является крайне важным для Макрона. Его предвыборная кампания в прошлом году была основана на обещании сделать экономику страны более конкурентоспособной в мире, включая заявления о том, что Франция "должна больше работать".

Победив на выборах в июне 2022 года без существенного перевеса, Макрон не набрал большинства голосов в парламенте и сейчас возглавляет центристское правительство меньшинства. Его авторитет в стране висит на волоске, и неудача в парламенте станет для Макрона огромным политическим ударом.

При этом пенсионная реформа крайне непопулярна среди жителей страны. По опросам общественного мнения, с ней категорически не согласны около двух третей французов.

За последние полтора месяца во Франции прошла волна забастовок, охвативших госслужащих, работников транспорта, нефтяников, учителей и сотрудников портов.

Наиболее массовые протесты прошли 7 марта, когда на улицы французских городов, как крупных так и небольших, вышло около 1,3 млн человек.

А из-за продолжающейся забастовки мусорщиков в Париже на улицах столицы скопились груды неубранных черных мешков, источающих неприятный запах и привлекающих крыс.

Аргументы за и против



62 года — самое низкое значение пенсионного возраста в западной Европе.

Даже если во Франции поднимут пенсионный возраст до 64 лет, он останется одним из самых низких Европе. Для сравнения — пенсионный возраст в Италии и Германии составляет 67 лет, в Великобритании — 66, в Испании — 65.

Несмотря на предупреждения советников о том, что непопулярная реформа вскоре после пандемии может привести к резкой реакции общества, в январе проект был внесен в парламент премьер-министром Элизабет Борн.

После этого левые партии внесли на обсуждение больше 7000 поправок в проект, что замедлило его прохождение в парламенте. Изначально Макрон предлагал повысить пенсионный возраст до 65 лет, но после обсуждений снизил планку до 64.

Критики законопроекта называют его социально несправедливым, отмечая, в частности что представителям профессий, не требующих высшего образования, придется в общей сложности работать намного дольше, чем тем, у кого есть возможность несколько лет учиться перед тем, как начать работать.

Профсоюзы и представители оппозиционных партий предлагают вместо повышения пенсионного возраста компенсировать дефицит пенсионных средства за счет более высоких налогов с прибылей корпораций.

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