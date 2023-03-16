Россия пытается поднять обломки MQ-9 Reaper со дна Черного моря. США утверждают, что ничего ценного в них уже нет

Власти России подтвердили, что в Черном море продолжается операция, в ходе которой военные пытаются поднять со дна обломки разбившегося накануне американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper. Представители администрации США говорят, что сделать это будет крайне трудно, и настаивают, что какая-либо ценная информация, содержавшаяся в дроне, была уничтожена.

Ранее США заявили, что их разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper во вторник столкнулся с российским истребителем Су-27 в небе над нейтральной частью Черного моря и упал в воду. В российском Минобороны отрицают факт столкновения и утверждают, что дрон летел с выключенными транспондерами в сторону аннексированного Крыма.

В среду инциденту над Черным морем были посвящены сразу два телефонных разговора между высокопоставленными представителями американского и российского военных ведомств. Переговоры провели министры обороны двух стран Ллойд Остин и Сергей Шойгу, а также начальники штабов Марк Милли и Валерий Герасимов.

Министерство обороны России сообщило, что Шойгу и Остин обсудили произошедшее над Черным морем. При этом российский министр заявил, что инцидент произошел из-за несоблюдения заявленной РФ зоны ограничения полетов, которая была установлена в связи с проведением "спецоперации", а также усиления разведывательной деятельности против интересов России, передает ТАСС. Шойгу также отметил, что полеты беспилотников США у побережья Крыма "имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки".

Остин, по его версии, сказал Шойгу, что "США продолжат полеты и работу везде, где позволяет международное право. […] И профессиональное и безопасное обращение с собственными военными самолетами — ответственность России (цитата по агентству Reuters)".

Представитель Госдепартамента Нед Прайс в среду также напомнил, что США, как и большинство стран мира, не признают незаконную аннексию Крыма Россией и считают его территорией Украины.

Можно ли поднять обломки



Тем временем военные РФ пытаются поднять со дна Черного моря обломки MQ-9 Reaper, сообщил в интервью российскому государственному телевидению секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех", — сказал Патрушев.

Ранее в российских провоенных телеграм-каналах появилась аудиозапись, на которой слышно, как некие люди ведут переговоры на русском языке о поднятии со дна некоторых обломков упавшего дрона. В частности, утверждается, что удалось поднять "кожух двигателя внутреннего сгорания". Эти данные не подтверждены официально.

Американская телекомпания ABC News сообщила со ссылкой на неназванного американского чиновника, что россиянам, возможно, удалось достать обломки упавшего накануне в Черном море беспилотного аппарата MQ-9 Reaper. Журналисты не приводят других подробностей, в том числе о том, какие именно части самолета могли попасть в руки российских военных.

Однако накануне представитель Пентагона генерал Патрик Райдер сказал, что, по его данным, российская сторона не смогла заполучить остатки дрона.

В среду глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что американские военные предприняли все необходимые шаги для удаления программного обеспечения беспилотника с тем, чтобы россияне не смогли получить никакой секретной информации, если бы им удалось поднять обломки аппарата. "Мы вполне уверены, что все ценное, что там было, больше ценности не представляет", — сказал Милли.

Он добавил, что при ударе об воду аппарат разбился на части, а обломки затонули на глубину в 4000-5000 футов (1200-1500 м), поэтому поднять их будет трудно.

Максимальная глубина Черного моря достигает 2210 метров. Точные координаты падения дрона не раскрывались, но, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, глубины южнее Крыма (так стороны описывали район происшествия) превышают тысячу метров.

Это намного глубже, чем способен выдержать водолаз даже с мощным специальным оборудованием. Для сравнения, подводная лодка "Курск" лежала на глубине 108 метров, и для ее подъема потребовалось специальная тяжелая техника, которой у России тогда — в 2001 году — не было.

По мнению трех источников американской телекомпании NBC News, власти США также вряд ли смогут достать со дна обломки упавшего MQ-9 Reaper.

Как отмечают аналитики, для того чтобы поднять со дна моря крупный беспилотник, часто применяются военные корабли или гражданские судна — так было в 2018 году, когда у берегов Испании c помощью судна USNS Arctic со дна подняли БПЛА RQ-4 Global Hawk. Однако вскоре после вторжения России в Украину Турция закрыла проход по Босфору и Дарданеллам военных кораблей.

Что именно случилось с беспилотником



Тем временем США и Россия продолжают спорить о причинах, по которым потерпел крушение MQ-9 Reaper. В Вашингтоне говорят, что российский истребитель задел пропеллер беспилотника, а до этого сливал на него топливо; в Москве же утверждают, что американский аппарат упал сам.

Телекомпания NBC News сообщает со ссылкой на трех неназванных чиновников администрации США, что агрессивные действия российских ВВС против американского беспилотного аппарата MQ-9 Reaper были одобрены "на самом высоком уровне в Кремле".

Как сказали собеседники NBC News, российские истребители сбрасывали на MQ-9 Reaper авиационное топливо — и это, по мнению американской разведки, говорит о намерении сбить беспилотник с курса или "ослепить" его сенсоры.

"Агрессия при перехвате входила в намерения российского руководства", — сказал журналистам неназванный американский чиновник.

Один из представителей американской администрации сообщил NBC News, что у него есть свидетельства, что перехват одобрил лично президент Владимир Путин. Другие чиновники отказались уточнить подробности и лишь говорили о "самом высоком уровне" принятия решения.

По словам источников NBC News, российский истребитель не намеревался задевать пропеллер американского дрона (факт такого столкновения российские власти отрицают). Американские чиновники, с которыми поговорили журналисты, видели видеозапись инцидента — и на ее основе заключают, что столкновение произошло из-за ошибки пилотов.

Эту версию в среду подтвердил и Прайс. "Я думаю, лучшая оценка сейчас — это назвать их действия непреднамеренными. Вероятно, это был результат глубокой некомпетентности одного или обоих российских пилотов", — сказал он, ссылаясь на кадры видеонаблюдения, которые, как говорят в Вашингтоне, имеются у Пентагона, но на данный момент остаются секретными.

Министерство обороны России, в свою очередь, описывало инцидент так: "С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью".

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