СМИ: Владимир Соловьев в 90-е пытался заказать Квантришвили

Известный российский телеведущий-пропагандист Владимир Соловьев в 90-х годах прошлого века попытался договориться об убийстве криминального авторитета Отари Квантришвили за 20 тысяч долларов, сообщило в четверг, 16 марта, расследовательское издание The Insider со ссылкой на бывшего сотрудника ФСБ Сергея Асташина.

Как сообщает издание, Соловьев в начале 90-х занимался бизнесом, в числе прочего он привозил из Израиля продукты и водку. В ноябре 1993 года Соловьев познакомился с Сергеем Асташиным, который на тот момент учился в академии Министерства безопасности России (сейчас Академия ФСБ) на факультете военной контрразведки. Асташин тогда дружил с Кириллом Райковым, который, по словам самого Асташина, работал у Соловьева курьером и развозил товары.

Знакомство состоялось после того, как Райков попросил Асташина проверить наличие жучков в офисе Соловьева. "Я взял аппаратуру, пошел и нашел жучки. Пока я работал, Соловьев сидел в длинном черном кашемировом пальто. Помню, у него были швейцарские часы, а он на мои посмотрел и сказал, что это дешевка. Эти часы мне и еще четверым сотрудникам вручили в качестве награды. Соловьев заплатил мне 200 баксов", - вспоминает Асташин.

Заказ убийства

Через несколько дней Соловьев обратился к Асташину еще раз и попросил его "найти стрелка" для убийства Отари Квантришвили. За выполнение этого заказа Соловьев был готов заплатить 20 тысяч долларов.

После беседы экс-сотрудник ФСБ написал рапорт о случившемся начальнику курса Вячеславу Кабанову, но уголовных дел не последовало. Асташин предполагает, что Соловьева могли завербовать в ФСБ, чтобы замять его попытку договориться о заказном убийстве.

"То, что его под себя контора могла подмять, - это сто процентов. Тут надо быть полным идиотом, чтобы такой шанс упускать. Сам посмотри, сколько в то время было ярких звезд на телевидении. Где они сейчас? А у него все прет и прет", - отметил Асташин, добавив, что подробный рапорт о встрече с Соловьевым хранится в его личном деле в Академии ФСБ.

Кого видели на похоронах криминального авторитета Квантришвили

The Insider напоминает, что криминальный авторитет Квантришвили был убит в 1994 году тремя выстрелами из малокалиберной винтовки Anschutz немецкого производства, купленной в Эстонии. Виновным в убийстве суд признал киллера Медведковской и Ореховской ОПГ Алексея Шерстобитова, известного как "Леша-Солдат". В 2008 году его приговорили к 23 годам колонии строго режима. На счету Шерстобитова как минимум 12 доказанных убийств.

На похоронах Квантришвили присутствовали тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков, президент Национального фонда спорта Шамиль Тарпищев, помощник Руцкого Андрей Сидельников, владелец НТВ Владимир Гусинский, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Богдан Титомир, а также именитые спортсмены и деятели искусства. А президент РФ Борис Ельцин, как пишет издание, прислал родственникам убитого соболезнования.

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