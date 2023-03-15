Расследование: Россия планировала до 2030 года установить политический контроль над Молдовой

Молдавские журналисты-расследователи в сотрудничестве с изданиями еще 10 стран Европы и США узнали о российской стратегии влияния на Молдову, которую разработали в Кремле около двух лет назад.

Как сообщает "Европейская правда", большие материалы об этом вышли у Центра "Досье" и RISE (Молдова).

"Стратегию Кремля" получил и широкий консорциум журналистов – эстонская редакция Delfi, украинское издание Kyiv Independent, Белорусский расследовательский центр, Yahoo News (США), три немецких СМИ – Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk и Norddeutscher Rundfunk, шведское Expressen, польское Frontstory и портал новостей Центральной Европы VSquare.

Полученный документ называется "Стратегические цели РФ в Республике Молдова" и составлялся еще в 2021 году. Расследователи отмечают, что попытку реализовывать ряд пунктов из него в последние годы можно было видеть в публичном нарративе некоторых ориентированных на Россию политсил.

Считается, что документ готовили в Управлении президента РФ по приграничному сотрудничеству – том самом, где и планы по поглощению Беларуси до 2030 года – в сотрудничестве со спецслужбами и Генштабом.

Источник, который передал план журналистам, полностью уверен в том, что документ подлинный.

Стратегия определяет 2030 год как "крайний срок" взятия под политический контроль Молдовы и ее дистанцирования от западных партнеров.

Стратегия имеет три основных направления: военно-политическое, экономическое и гуманитарное.

Целями в ней определены: 1) противостояние влиянию НАТО и ЕС на Молдову; 2) втягивание Молдовы в ОДКБ и другие международные проекты под эгидой РФ; 3) "урегулирование приднестровского конфликта" при посредничестве России на основе особого статуса Приднестровья; 4) усиление пророссийских настроений в обществе через информационное влияние и образовательные программы, противодействие "румынизации".

Из документа следует, что планов военного вмешательства у России в то время не было – главные цели сводились к тому, чтобы давить на Молдову через приднестровский вопрос.

В планы Кремля входила поддержка пророссийских политсил в Молдове и эксплуатация зависимости страны от российского импорта, в частности газа, для достижения политических целей.

Для последнего планировалось сохранить существующие объемы поставок газа. Кремль рассчитывал поддерживать значительные объемы экспорта российских товаров в Молдову и лоббировать интересы предприятий из Приднестровья и автономии Гагаузия, где очень сильны пророссийские настроения.

Для расширения информационного влияния РФ хотела предотвратить ограничения для своих ресурсов (что в итоге не удалось, поскольку в 2022 году власти Молдовы закрыли шесть телеканалов), а также создавать сеть лояльных к себе общественных организаций, таких как Молдавско-российский деловой союз, основанный экс-президентом Игорем Додоном.

"Дискредитировать НАТО" среди жителей Молдовы планировали до 2025 года. Такой же среднесрочной целью определяли "противодействие экспансионистской политике Румынии в Молдове".

К 2030 году Кремль рассчитывал увеличить количество росСМИ, сохранить за русским языком статус языка межнационального общения и "уменьшить присутствие валюты третьих стран" в расчетах с Россией.

"Цель не в том, чтобы коварно аннексировать страну, а чтобы усилить пророссийское влияние в Молдове, прежде всего для предотвращения пронатовских, проевропейских тенденций. Кремль рассматривает Молдову скорее как ориентированный на Россию буфер, чем часть Российской империи. Как и с Грузией, речь больше о том, чтобы поставить знак "стоп" для Запада и всячески препятствовать вступлению страны в ЕС и НАТО", – прокомментировал журналистам собеседник из разведки Молдовы.

С помощью документа журналисты установили еще двух человек, которые, вероятно, являются российскими "кураторами" для Молдовы – в дополнение к лицам, о которых опубликовали отдельное расследование осенью 2022 года.

Источник, передавший документ, утверждает, что составлял стратегию Андрей Вавилов из упомянутого Управления по приграничному сотрудничеству Кремля. Вавилов – якобы выпускник академии ФСБ и работал в спецслужбе около 10 лет, а затем перешел в Кремль.

Еще один вероятный соавтор документа – Виктор Лысенко, заместитель начальника Управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, где ранее работал и Вавилов. Непосредственным начальником, вероятно, является заместитель руководителя АП России Дмитрий Козак, с которым он тесно работает около 10 лет. Источники говорят, что Лысенко "вручную курирует молдавские дела".

Биллинги мобильных звонков, которые получили Центр "Досье" и RISE, позволяют предполагать, что Лысенко регулярно общается с генералом ФСБ Дмитрием Милютиным, который является "куратором Молдовы" от спецслужб. За ноябрь 2021-май 2022 года они общались по открытой связи минимум десять раз.

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