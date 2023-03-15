В Европе издали детскую Библию с гендерно-нейтральным богом

Новая детская Библия, выпущенная в Германии, по мнению издателей, отражает многообразие современного общества.

13 марта в немецком издательстве Neukirchener-Verlag вышла "Библия для всех детей", ориентированная на младший школьный возраст. Инициатором проекта стала Объединенная евангелическая миссия города Вупперталя, сообщает агентство epd. До сих пор в детских Библиях, издававшихся в Германии, персонажи, как правило, изображались выходцами из Центральной Европы, хотя они жили на территории современного Ближнего Востока. Бога тоже, если вообще изображали, то белым мужчиной.

"Мы хотели создать Библию, в которой детям с многонациональной семейной историей было бы проще ориентироваться", - отмечает инициатор проекта Сара Вечера. По словам женщины, идея книги возникла в разговоре с ее четырехлетней дочерью: "Она представляла себе бога старым белым человеком". Новая Библия дает детям возможность по-новому взглянуть на Иисуса и библейские события - как на визуальном, так и на лингвистическом уровнях. В новом издании люди изображены разными: взрослыми и маленькими, с разным цветом кожи, ростом, весом. Кроме того, внимание уделено персонажам с ограниченными возможностями здоровья.

В то же время, по словам Сары Вечеры, издатели хотели, чтобы язык новой Библии соответствовал гендерному разнообразию: "Мы стремились дать понять, что бог не является ни мужчиной, ни женщиной". В двухлетней работе над книгой приняли участие представители христианских общин Германии, детских организаций и университетов, среди которых были коллеги из Африки и Азии. "Я рада за своих детей, что они, наконец, могут читать Библию, отражающую многообразие нашего общества", - говорит Сара Вечера. "Библия для всех детей" доступна и как аудиокнига.

Автор текстов книги - Андреа Кариме. Она работала учителем начальных классов, прежде чем стать автором детских книг. Уже опубликовала 23 детские книги и была удостоена Государственной премии Австрии за детскую и юношескую литературу. Художница и иллюстратор Анна Лисицки-Хен изучала социальные науки, помимо работы в мультикультурных проектах, она пишет и иллюстрирует детские книги.

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