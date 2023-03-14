Над Черным морем сбит американский дрон. США обвиняют российскую авиацию в некомпетентности

Европейское командование ВВС США сегодня заявило, что из-за "безрассудных и некомпетентных" действий экипажа российского Су-27 над Черным морем в международных водах сбит разведывательный беспилотный аппарат ВВС США MQ-9 Reaper.

В заявлении командования сказано, что сегодня в 7:03 по среднеевропейскому времени два российских самолета Су-27 совершили "небезопасный и непрофессиональный" перехват дрона.

Один из российских самолетов, говорится в заявлении, ударил по винту MQ-9, в результате чего американским силам пришлось сбить дрон.

"Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к падению и полной потере MQ-9, - сказал командующий ВВС США генерал Джеймс Хекер. - Это небезопасное и непрофессиональное действие русских едва не привело к падению обоих самолетов".

Хекер добавил, что самолеты США и союзников продолжат совершать полеты в международном воздушном пространстве - в соответствие с международными законами. "Агрессивные действия" российского экипажа "опасны и могут привести к просчету и непреднамеренной эскалации", подчеркнул генерал.

В Белом доме заявили, что президент Джо Байден проинформирован об инциденте. Российские власти атаку на американский разведывательный дрон пока не комментировали.

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