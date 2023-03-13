Шольц, Подоляк и Песков высказались об "Оскарах"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) поздравил создателей немецкой антивоенной драмы "На западном фронте без перемен" с необычайным успехом фильма и получением четырех "Оскаров". "Это огромный успех для немецкого кино, этим можно по праву гордиться", - написал канцлер в своем аккаунте в Twitter 13 марта. Фильм режиссера Эдварда Бергера (Edward Berger), по мнению Шольца, достоверно показывает, "насколько ужасна и бесчеловечна война".

Государственный министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот (Claudia Roth) заявила в Twitter, что победа в четырех номинациях придаст немецкому кино новое значение во всем мире. "Это правильный фильм в нужное время, поскольку он освещает войну в Европе во всей ее жестокости", - написала она. Рад победе немецкого фильма в Голливуде и министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann). "Поздравляем Эдварда Бергера и его команду с этим великим достижением", - так звучит его сообщение в Twitter.

Реакция на "Оскар" фильму "Навальный" в России и Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "элементом политизации" премии "Оскар" тот факт, что трофей в этом сезоне достался фильму о Навальном. "Я не могу судить о качествах этой ленты документальной, потому что я не смотрел. <…> Поэтому, наверное, было бы нелогично что-либо говорить. Но <…> смею предположить, что здесь есть определенный, конечно, такой элемент политизации темы, Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации своей работы, такое бывает", - цитируют Пескова российское информационное агентство ТАСС и другие СМИ в понедельник, 13 марта.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк тоже высказался о документальной ленте "Навальный", победившей в категории "Полнометражный документальный фильм". "Если "Оскар" вне политики, то как тогда понимать документальный манифест "Навальный", в котором внутрироссийская политика льется через край? Если "Оскар" вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить о гуманизме и справедливости?" - написал политик в Twitter 13 марта.

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