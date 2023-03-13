Тихановская: Лукашенко - "пособник" в войне против Украины

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала Александра Лукашенко "пособником" Кремля в агрессивной войне против Украины.

"Он выполняет все приказы Путина", - сказала она в интервью радиостанции Deutschlandfunk, добавив, что без согласия белорусского правителя нападения на Украину были бы невозможны.

По словам Тихановской, Лукашенко "продает независимость своей страны" по частям.

"Мы видим оккупацию со стороны России не только в военном плане, но они также оккупируют Беларусь в СМИ, в экономической сфере, - отметила экс-кандидат в президенты Беларуси. - Единственное, что Лукашенко сегодня еще контролирует внутри Беларуси - это репрессии".

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