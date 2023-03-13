Северная Корея испытала стратегические управляемые ракеты

Северная Корея к началу новых совместных учений США и Южной Кореи устроила демонстрацию военной мощи. Армия КНДР в воскресенье, 12 марта, осуществила запуск с подводной лодки двух стратегических управляемых ракет в направлении открытого моря.

В официальном сообщении, распространенном агентством ЦТАК, говорится, что подлодка запустила две стратегические крылатые ракеты в акватории залива Кенпхо, которые, пролетев "над Японским морем по определенной 8-образной траектории, имитирующей расстояние около 1500 км, попали в цель".

Южная Корея подтвердила запуск ракет в КНДР с подводной лодки, не уточнив, о каких именно ракетах идет речь. Ракетные испытания в КНДР запрещены Советом Безопасности ООН. Южная Корея уже давно ожидает возможного нападения с севера. За последний год отношения между двумя корейскими государствами заметно обострились. В КНДР, вопреки международным запретам, участились запуски баллистических ракет, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками.

Новые ракетные испытания в КНДР были проведены за несколько часов до начала крупнейших за последние пять лет совместных военных учений Южной Кореи и США. Маневры под кодовым названием Warrior Schield проводятся на фоне изменившейся ситуации в сфере безопасности из-з усилившейся агрессии со стороны КНДР, говорится в официальном сообщении. Пхеньян уже предупредил, что может отнестись к этим учениям как к объявлению войны. В Южной Корее дислоцировано 28,5 тысячи американских солдат.

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