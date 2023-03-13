Reuters: Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе

Председатель КНР Си Цзиньпин собирается посетить Россию уже на следующей неделе, пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Ранее сообщалось, что визит китайского лидера состоится в апреле или первой половине мая.

Как отмечает Reuters, планы визита появились после того, как Китай в феврале предложил посредничество в урегулировании войны в Украине.

Официальные представители Пекина и Москвы пока что не комментировали информацию о готовящейся поездке Си Цзиньпина в Россию.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин приглашал своего китайского коллегу и "доброго друга" приехать в Москву весной 2023-го. Издание The Wall Street Journal писало, что визит может состояться в апреле или начале мая.

В годовщину российского вторжения в Украину Китай представил план "по политическому урегулированию украинского кризиса" из 12 пунктов. Среди них были, в частности, прекращение огня, уважение суверенитета всех стран и отмена односторонних санкций. "Есть какие-то пункты, которые мне понятны. Есть мнения, с которыми я не согласен", — прокомментировал инициативу президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что в документе даже не говорится, какая страна подверглась нападению.

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