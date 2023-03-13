Русский союз Латвии организовал пикет против демонтажа памятника Пушкину в Риге

12 марта Русский союз Латвии (РСЛ) провел акцию протеста против сноса памятника русскому поэту Александру Пушкину в Риге. Пикет собрал около двухсот человек.

Мероприятие в защиту памятника Александру Пушкину состоялось в воскресенье, около здания ратуши. За акцией и прилегающей территорией наблюдали несколько полицейских.

Перед зданием Рижской думы была установлена небольшая сцена с микрофонами и громкоговорителями, на которой произносятся речи. На мероприятие прибыли политики РСЛ, а также некоторые представители партии "Согласие". Рядом демонстрировалась инсталляция, изображающая мэра Риги Мартиньша Стакиса, стреляющего из пистолета в памятник Пушкину.

К собравшимся обратились политики из Русского союза Латвии и "Согласия", которые говорили, что сносить памятники неправильно, а Пушкин - поэт, уважаемый во всем мире. В контексте сноса памятника Пушкину в выступлениях упоминалось и возможное перемещение памятников другим деятелям культуры.

По мнению Русского союза Латвии, решение совета по памятникам Рижской думы о демонтаже скульптуры Пушкина в парке Кронвалда является варварством.

На мероприятии собрались в основном пожилые люди, и большинство из них русскоязычные, отмечает агентство LETA.

Собравшиеся держали плакаты с лозунгами "Депутат, не боритесь с прошлым, отвечайте за настоящее", "Пушкин - наша основа", "Не толкайте Пушкина", "Пушкин - основа культуры", "Создавать, а не ломать" и другие.

На площади во время пикета также звучала классическая музыка и декламировались стихи Пушкина.

Мероприятие, собравшее примерно 200 человек, продлилось два часа.

Речи в основном произносились на русском языке, но некоторые выступающие говорили и на латышском, и на русском.

Сопредседатель "Согласия" Регина Лочмеле пообещала собравшимся, что, если вопрос о сносе памятника Пушкину когда-либо будет включен в повестку дня Рижской думы, то фракция "Согласия" проголосует "против".

У Дома Черноголовых стояли и двое оппонентов мероприятию. У одного был плакат с памятником Пушкину на фоне руин города и надписью "Культуру принесли!", у второго несколько плакатов - рука покойника и надпись " Здесь были Пушкины", стиральная машина и надпись на английском языке "Ты можешь украсть стиральную машину, но кровь не смоешь".

Ранее столичный совет по памятникам поддержал предложение о демонтаже установленного в 1982 году в парке Кронвалда памятника писателю Андрею Упитису и скульптуры "писательницы сталинского периода" Анны Саксе на улице Гауяс, 1. Совет также дал согласие на демонтаж памятника Александру Пушкину в парке Кронвалда, так как он был установлен незаконно.

Кроме того, получило поддержку совета предложение о демонтаже установленного в 1978 году памятника ученому Мстиславу Келдышу и мемориальной доски историку Янису Зутису, а также демонтаже памятной доски типографии Коммунистической партии.

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