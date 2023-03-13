Пролёт состоялся в субботу вечером в районе Финского залива, следует из данных сервиса Flightradar24. Самолёт вылетел с аэродрома в Польше, пролетел над Балтийским морем, повернув в сторону Санкт-Петербурга в районе эстонского острова Сааремаа. В районе российского острова Гогланд он сменил курс, после чего пролетел над странами Балтии.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак написал в твиттере, что бомбардировщик сопровождали польские истребители. В случае успешного обнаружения бомбардировщики НАТО обычно сопровождаются российскими истребителями. В этот раз такого не произошло.

В пресс-службе Западного военного округа "Московскому комсомольцу" заявили, что дежурные силы ПВО были бы подняты, если бы B-52 подлетел "на критическое расстояние к границам".


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