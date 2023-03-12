В Молдове полиция остановила автобусы, которые везли людей на митинг в Кишинев

В Молдове в воскресенье проходит митинг оппозиции, организованный пророссийской партией "Шор". Протестующие съезжались в столицу Молдовы для участия в митинге на десятках автобусов, но их остановила полиция, сообщают местные СМИ.

В итоге люди вышли из автобусов и пошли в сторону Кишинева пешком. На видео, которые опубликовало издание Point, видно толпу, идущую по проезжей части, а также стычки с полицией.

В самом Кишиневе в центр города стянули дополнительные силы полиции, им удалось помешать протестующим прорваться к зданию парламента. Сообщается о задержании более 50 человек.

Moldova Foto: Reuters

Накануне местная полиция выпустила предупреждение, что в ходе протестов могут произойти "действия по дестабилизации ситуации и массовым беспорядкам".

Участники акции протестуют против повышения цен и требуют, чтобы правительство погасило всем гражданам расходы на коммунальные услуги за зимние месяцы.

Пророссийская партия "Шор" в последнее время ведет интенсивную протестную деятельность против ориентированного на сближение с Западом правительства Молдовы.

В середине февраля президент Майя Санду обвинила Россию в попытке вмешательства во внутренние дела государства. По ее версии, план российских властей предусматривал въезд в Молдову граждан России, Черногории, Беларуси и Сербии, чтобы попытаться сместить правительство.

Россия называет эти обвинения попыткой властей Молдовы отвлечь общественность от собственных неудач в экономической и социальных сферах.

10 марта официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Джо Байдена предоставит Молдове 300 млн долларов в виде энергетической помощи и поделится с властями страны разведданными о попытках Москвы дестабилизировать ситуацию в бывшей советской республике.

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