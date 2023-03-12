Во Франции Сенат проголосовал за пенсионную реформу Макрона

Французский Сенат поддержал спорную пенсионную реформу, несмотря на многотысячные протесты по всей стране.

Во Франции Сенат поддержал спорный проект пенсионной реформы, предполагающий, кроме прочего, постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. За эту инициативу в ночь на воскресенье, 12 марта, проголосовали 195 сенаторов, против - 112.

"После сотен часов дебатов Сенат принят план по пенсионной реформе. Это решающий этап, чтобы довести до конца реформу, которая обеспечит безопасность будущего наших пенсий", - написала в этой связи в Twitter премьер-министр Франции Элизабет Борн.

15 марта проект реформы должен будет пройти проверку объединенного комитета, состоящего из представителей нижней и верхней палат французского парламента. Если комитет одобрит этот документ, 16 марта по нему будет проведено финальное голосование в обеих палатах.

Сотни тысяч протестующих против пенсионной реформы во Франции

11 марта во Франции в очередной раз прошли массовые протесты против пенсионной реформы. По данным министерства внутренних дел, в них приняли участие 368 000 человек по всей стране. Между тем профсоюз CGT насчитал более миллиона участников. Протестные акции обошлись без крупных столкновений с полицией. CGT и другие профсоюзы призвали к новым выступлениям в среду, 15 марта.

Пенсионная реформа являлась одним из главных предвыборных обещаний президента Франции Эмманюэля Макрона. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, а также увеличение до 43 лет минимального срока, в течение которого необходимо делать взносы, чтобы получать пенсию в полном объеме.

Сейчас многие пожилые люди во Франции работают и после достижения пенсионного возраста - 62 лет, - чтобы набрать необходимое число лет, в течение которых делались взносы. Однако при достижении 67 лет гражданин имеет право получать пенсию в полном объеме независимо от срока, в который делались эти отчисления. Это обстоятельство должно остаться неизменным. При этом минимальный объем пенсии правительство Макрона намерено поднять до 1200 евро в месяц.

Профсоюзы считают пенсионную реформу несправедливой и неоправданно жесткой и призывают провести референдум на эту тему. Согласно данным опросов, против предложенных правительством изменений выступают две трети французов.

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