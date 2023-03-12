В Праге тысячи человек протестовали против правительства

Участники акции под названием "Чехия против бедности" выразили недовольство высокой инфляцией и раскритиковали активную поддержку Прагой Киева.

В Праге в субботу, 11 марта, тысячи людей вышли на улицы на антиправительственную демонстрацию под лозунгом "Чехия против бедности". Собравшиеся выразили недовольство высоким уровнем инфляции, выросшей во многом в результате войны в Украине, и призвали кабинет премьер-министра Петра Фиалы уйти в отставку.

Как сообщает агентство AFP, протестующие также критиковали НАТО и требовали немедленного прекращения оказания их страной военной помощи Украине. Отмечается, что организатором акции была внепарламентская партия PRO (Právo Respekt Odbornost - "Право Уважение Экспертиза"). Ее глава Йиндржих Райхл, выступая на акции, заявил, что хотел бы иметь правительство, "которое в первую очередь заботится об интересах чешских граждан".

Как передает чешское онлайн-издание Novinky, после завершения акции, проходившей на Вацлавской площади, некоторые протестующие направились к Национальному музею и попытались проникнуть в него, требуя снять с фасада здания флаг Украины. По словам пресс-секретаря полиции Виолеты Сиржиштовой, за неподчинение требованию отказаться от штурма музея были задержаны 18 человек.

В тот же день перед Национальным музеем в столице Чехии состоялась и менее массовая контрдемонстрация, участники которой призывали к единству ЕС в поддержке Украины.

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