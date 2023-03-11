Лондон пытается не допустить спортсменов России к ОИ-2024

Правительство Великобритании призвало крупнейших спонсоров летней парижской Олимпиады 2024 года повлиять на МОК, чтобы не допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям.

Правительство Великобритании в пятницу, 10 марта, обратилось к спонсорам летних Олимпийских игр 2024 года в Париже с призывом оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) с целью не допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям. Соответствующая просьба британского министра культуры, СМИ и спорта Люси Фрейзер адресована 13 крупнейшим спонсорам ОИ-2024, в том числе компаниям Airbnb, Visa и Samsung. "Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси сильно переплетены, и мы полны решимости не допустить того, чтобы эти режимы использовали спорт в пропагандистских целях", - написала Фрейзер.

Несколькими часами ранее Сейм Литвы принял резолюцию, в которой призвал все парламенты мира "выразить свое четкое и решительное несогласие" с любыми предложениями разрешить российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в Олимпийских играх или других международных соревнованиях, в том числе под нейтральным флагом. Все 109 депутатов литовского парламента проголосовали за то, чтобы ограничения действовали до тех пор, пока Россия не прекратит полномасштабную военную агрессию против Украины.

Позиция МОК пока не определена

Между тем МОК по-прежнему не определился с окончательным решением о допуске российских и белорусских атлетов к участию в парижской Олимпиаде. В конце января комитет обнародовал заявление, согласно которому спортсмены этих стран теоретически могут быть допущены к состязаниям при выполнении двух условий. Во-первых, они могут участвовать в турнирах в статусе "нейтральных спортсменов" и "никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране". Второе условие - полное соблюдение Олимпийской хартии. Это означает, что к соревнованиям следует допускать лишь спортсменов, которые "не выступали против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине" и соблюдали все антидопинговые правила.

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