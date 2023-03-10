Фридман и Авен продадут акции Альфа-банка, чтобы с них сняли санкции

Основной акционер Альфа-банка Андрей Косогов, владеющий 40,1% акций, рассказал Financial Times о том, что договорился выкупить доли в банке у Михаила Фридмана и Петра Авена.

Это подтвердили ещё несколько источников британского издания, знакомых с ходом сделки. Один из них пояснил, что Фридман и Авен "хотят избавиться от всех своих российских активов, чтобы с них сняли международные санкции". В материале Financial Times называется и цена сделки – 178 миллиардов рублей (примерно 2,3 миллиарда долларов США).

Михаил Фридман владеет 32,86% акций Альфа-банка, у Петра Авена – 12,4%. Оба бизнесмена попали под санкции Евросоюза и Великобритании после начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины как лица из ближайшего окружения Владимира Путина, которые "участвовали в попытках Кремля по снятию западных санкций с России". В мае прошлого года Фридман и Авен пытались оспорить наложенные на них ограничительные меры в европейском суде.

Месяц назад Евросоюз в рамках десятого пакета санкций против России заморозил активы Альфа-банка, отключил его от системы SWIFT и запретил совершать с ним сделки.

Накануне бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов опубликовал письма, адресованные руководству Евросоюза, с призывами отменить санкции в отношении руководства "Альфа-групп", включая Михаила Фридмана и Петра Авена. Первое письмо было написано в октябре прошлого года ближайшим соратником Алексея Навального Леонидом Волковым, второе - в феврале года текущего, и под ним, среди прочих, стоят подписи руководителей телеканала "Дождь" Натальи Синдеевой и Веры Кричевской, бизнесменов Евгения Чичваркина и Альфреда Коха, журналистов Леонида Парфёнова и Сергея Пархоменко. Леонид Волков, сначала отрицавший своё участие в попытке снять санкции с руководства "Альфа-групп", в итоге назвал это "большой политической ошибкой" и объявил о приостановке общественно-политической деятельности.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!