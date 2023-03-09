Sky News: Иран тайно поставил России миллионы патронов и сотни тысяч снарядов

Власти Ирана тайно поставили России большую партию боеприпасов для войны в Украине и планируют продолжить поставки, пишет Sky News со ссылкой на анонимный источник в силовых структурах.

Собеседник телеканала утверждает, что 10 января из иранского порта отправились грузовые корабли "Муса Джалиль" и "Бегей" под флагом России, на борту которых находились около 200 транспортных контейнеров с оружием. 12 января суда зашли в один из портов Туркменистана, а затем пересекли Каспийское море и 27 января прибыли в порт Астрахани, рассказал источник.

По его словам, в контейнерах перевозились примерно 100 миллионов патронов разного размера, а также около 300 тысяч снарядов, в том числе для ракетных и артиллерийских установок, гранатометов, минометов и пулеметов. Кроме того, на борту находились около 10 тысяч бронежилетов и касок.

Как утверждается, Москва расплатилась с Тегераном за поставку боеприпасов наличными.

Источник выразил уверенность в своей оценке количества перевозимых боеприпасов. Однако телеканал отмечает, что не может независимо ее проверить и подтвердить. Один из опрошенных экспертов заявил Sky News, что число поставленных боеприпасов кажется ему завышенным.

Россия активно использует иранское оружие на войне в Украине. С осени 2022 года Минобороны РФ применяет для ударов по военным и энергетическим объектам Украины дроны-камикадзе иранского производства Shahed-131/136, которые российские военные переименовывают в "Герань-1" и "Герань-2".

В феврале 2023 года газета The Guardian писала, что Иран передал России партию дальнобойных ударных беспилотников многократного использования. Западные СМИ неоднократно писали, что власти России и Ирана договариваются о возможности постройки завода по производству дронов на территории РФ.

Также сообщалось, что Иран собирается поставить России баллистические ракеты "Фатех-110" и "Зульфикар", дальность которых составляет 300 и 700 км соответственно. В начале марта Financial Times писала, что Россия пока воздерживается от закупок баллистических ракет у Ирана из-за опасений, что после этого США начнут поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!