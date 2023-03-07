Лукашенко об инциденте в Мачулищах: "Был подготовлен данный теракт. Результаты вы знаете"

На церемонии вручения госнаград Александр Лукашенко подтвердил произошедшее в Мачулищах. Об этом сообщает его пресс-служба.

Лукашенко рассказал о задержании в Беларуси "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи.

По словам Лукашенко, начало операции было положено восемь месяцев или полгода назад в Киеве.

"Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов", — поделился подробностями Лукашенко.

Он заявил, что "готовили диверсанта представители СБУ, использовались самые высокие технологии".

"То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, — это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован (так говорят в КГБ) на нашу территорию", — рассказал Лукашенко.

Как «диверсант» попал в Беларусь

Лукашенко рассказал, как "украинский диверсант" попал в Беларусь. Он напомнил, что граница Беларуси и Украины закрыта. Поэтому был выбран маршрут Варшава — Брест, Варшава — Лодзь — Рига — Псков. А затем Минск. Он также поручил председателю Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо найти белорусского пограничника, который не пропустил "украинского диверсанта" на территорию Беларуси под Брестом.

"Под разными вывертами, слезами и плачем, что, если он его не пропустит, — беда будет с ним в Украине. Но наш парень молодец. И хотя по-человечески можно было его понять, он ему сказал, что в Беларуси так не бывает: "Вы если проедете в Беларусь по украинскому паспорту (у него два паспорта: российский и украинский), то я вынужден вас зафиксировать здесь“. Ему это не нужно было. Он вернулся в Варшаву. Ему из Украины предоставили запасной маршрут. Как я уже сказал, Варшава — Лодзь — Рига. И там он пересек латвийско-российскую границу", — озвучил подробности Лукашенко.

Он посетовал на то, что украинца пропустили российские пограничники.

"Хотя не должны были это сделать. Он перемещался по внутреннему российскому паспорту. У них есть заграничный паспорт. Он не имел права перемещаться через границу. Но тем не менее переместился в Псков, затем приехал на автобусе в Минск", — добавил он.

О том, какие повреждения получил самолет А-50

"Не буду в деталях говорить, как передавались орудия преступления, эти беспилотники. Избрали маленький беспилотник. Потому что, если бы они использовали большой, то системы нашего слежения, конечно, его бы отследили. Но маленький этот беспилотник китайского производства, который продается и в наших магазинах, мы установили, — он был продан в США (этот китайский беспилотник), а потом вернулся в Украину. И в Украине были задействованы эти два беспилотника, обучен этот человек и другие, которые ему помогали. Об этом мы расскажем вам потом", — заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, самолет не получил серьезных повреждений, но Беларусь попросила у России другой А-50.

Foto: twitter

"Был подготовлен данный теракт. Результаты вы знаете. К счастью, самолет не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме, как они говорят, царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности. Мы вам показывали этот самолет. Как мне сообщили, он даже президента встречал, когда я возвращался из Пекина. Тем не менее мы попросили россиян, чтобы они взяли этот самолет на обслуживание и прислали нам другой. Так и произошло", — сказал он.

Лукашенко также рассказал, какие задачи самолет А-50 выполнял в Беларуси.

"Что это за самолет? На территории Беларуси это не российский самолет. Это я попросил Президента России направить мне воздушную группировку для того, чтобы мы могли осуществлять контроль по периметру наших белорусских границ и в совместной белорусско-российской группировке отрабатывать определенные навыки. Этот самолет никогда не залетал на территорию Украины, даже не приближался к границе (ему не нужно это), Польши, Литвы — всех этих мразей, которые сегодня работают против Беларуси. Мы очень аккуратно работали. Никому не давали повода для этого", — подчеркнул он.

История задержания "украинского диверсанта" и "20 соучастников" в Беларуси

"После совершения теракта и попытки взорвать самолет — дорогостоящий, самолет-разведчик — А-50, были созданы маршруты вывода его («украинского диверсанта. — Прим. ред.) с территории Беларуси. Это для них, мы поняли, был весьма ценный человек", — сказал Лукашенко.

"По моему распоряжению еще до командировки в Китай (вы, наверное, об этом догадались) были отданы самые жесткие распоряжения силовикам (вот они здесь находятся). Там я ругался на вас, и матерные слова говорил. Это обнуляется сегодня. Но не забывайте", — напомнил он.

По его словам, "были перекрыты границы Беларуси".

"Но мы понимали, что основная наша проблема — это белорусско-российская граница. Там у нас нет воинских подразделений. Да и границы нет между Россией и Беларусью. И главной нашей задачей было не допустить проникновения его в Россию. Потому что в огромной, бездонной России найти его было бы очень сложно. Мы это понимали, а потому были подняты сотни, а может быть, и тысячи людей — военных всех подразделений, чтобы закрыть Беларусь. Были совершены определенные действия, развернут антитеррористический штаб под руководством председателя КГБ Беларуси Ивана Тертеля. Провоцировали украинцев, показывая им, что мы там проводим какие-то операции. Они поддались на наши телодвижения и показали фактически своими действиями, куда и где они хотят выводить этого террориста. Естественно, Лаппо прикрыл границу. Они заметили, что через границу им не пройти. И начали использовать запасной вариант вывода его отсюда. Но прежде чем выводить, надо было создать новый канал", — заявил Лукашенко.

Он в очередной раз отметил, что его поразило в этой операции "использование высочайших технологий".

"Они создали ему специальную программу (скорее всего, ЦРУшники — американцы), ему вручили специальные телефоны, по которым они отлеживали каждый его шаг в аудио- и видеорежиме. Они видели, куда он перемещается, с кем он встречается и разговаривает и так далее. Потом параллельный телефон. Это очень важно — второе, что меня удивило. Там мы немножко прокололись, когда он оставил этот телефон (нам это было неизвестно, незнакомо) в квартире, взял параллельный телефон, и уже они им управляли по этому телефону", — путано объяснил он.

"Это приказ был СБУшников: когда мы зайдем в эту квартиру по следам — они сразу нас увидят. Так и произошло. В этот момент я уже, честно говоря, будучи в Китае, начал сомневаться после вашего доклада, что мы его быстро найдем", — продолжил Лукашенко.

"Второе мое невероятное удивление, когда вы, анализируя тысячи звонков, переговоров, встреч и разговоров разного рода мерзавцев за пределами и внутри нашей страны, вычислили его. Вот просто вычислили в кабинете. Две точки. Когда вы зашли в эту точку, когда он лег на дно и ждал нового маршрута, вы его взяли в первой же этой квартире — под Боровлянами в каком-то там особняке садового товарищества. В подвале — типография с разного рода тряпками бэчэбэшными и прочей литературой. Ну, мерзавец проживал там. Можете сделать вывод. О чем я всегда говорил — что нам никогда нельзя успокаиваться", — в очередной раз напомнил он.

"Команды шли от СБУ беглым за границей (в данном случае — в Польше), оттуда они связывались (в данном случае это был врач) с мерзавцами здесь и помогали ему прятаться. Притом и на начальном, и на конечном этапе нашей операции. Ну и, наверное, бог помог и случилось чудо. Благодаря нашим оперативникам — Комитета госбезопасности, МВД и пограничникам — мы его вычислили и задержали. На сегодняшний день задержаны более 20 соучастников, которые на территории Беларуси. Остальные прячутся там (за границей. — Прим. ред)", — заявил Лукашенко.

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