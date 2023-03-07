В сети появилось видео предполагаемого расстрела пленного за слова "Слава Украине". Что об этом известно?

Главное следственное управление СБУ открыло расследование по факту возможного расстрела безоружного военнопленного. Уголовное производство ведется по части 2 статьи 438 УК ("Нарушение законов и обычаев войны").

"Даже у войны есть законы. Есть нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением будет наказание. Все причастные будут отвечать перед законом", — заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.

6 марта в соцсетях начало распространяться видео, на котором, как утверждается, запечатлено убийство россиянами украинского военнопленного. На нем виден мужчина, он стоит и курит, голос за кадром говорит: "Снимай его". Мужчина произносит: "Слава Украине", после чего слышен звук автоматной очереди, и он падает. Голос за кадром говорит: "Сдохни, сука".

Подлинность видео из каких-либо независимых источников не подтверждена. Где, когда и кем сделана съемка и кто на ней запечатлен, точно неизвестно.

Журналистка "Суспільне" и BBC News София Кочмар-Тимошенко сообщила, что нашла сестру военного, которого расстреливают на видео, однако пока не раскрыла его личность.

После публикации видео активно комментировали украинские власти. "Военные преступления культивируются в России. И отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Убийство человека, попавшего в плен — еще один пример этого. А еще — это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее", — написал в телеграме глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что отправил запись убийства международным партнерам и своим коллегам-омбудсменам из разных стран мира как доказательство очередного военного преступления России. Он напомнил, что расстрел попавшего в плен военнослужащего является нарушением Женевских конвенций.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд провести собственное расследование обстоятельств убийства военнопленного на видео. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что инициирует присвоение звания героя Украины посмертно расстрелянному бойцу ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам 376-го дня войны пообещал, что убийцы военнопленного будут найдены: "Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине!" Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!" И мы найдем убийц. Я благодарю всех, кто сейчас в бою за Украину! Спасибо каждому и каждому, кто помогает Украине! Вечная память и уважение всем, кто отдал свою жизнь за свободу для нашего народа! Вечная память и уважение всем украинским героям разных времен, которые мечтали и боролись за свободу для Украины! Украина победит!"

Российская сторона никак не комментировала видео. "Замминистра информации" аннексированной ДНР Даниил Безсонов написал в своем телеграм-канале следующее: "Есть основания считать, что расстреляли нашего солдата, которого одели в украинскую форму ради международного скандала и обвинения нашей стороны в военных преступлениях".

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