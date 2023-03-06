В Грузии многие поддерживают Украину, а некоторые едут за нее воевать. Но у властей отношения с Киевом все хуже

Война в Украине обострила былые травмы и противоречия в пережившей в 2008 году российское вторжение Грузии. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину грузинские власти заняли неоднозначную позицию, избегая резких действий и даже заявлений в адрес России. Между тем улицы грузинской столицы заполнились украинскими флагами и сотни уроженцев Грузии отправились воевать с Россией, считая что на этой войне защищают от российской агрессии не только Украину, но и будущее Грузии.

У ворот трехэтажного здания на окраине Тбилиси развешаны флаги Украины и Грузии. Здесь крупная фотография мужчины в военной форме средних лет — Давида Ратиани. Он один из первых грузинских бойцов, погибших после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года.

В здании еще с 1990-х живут вынужденные переселенцы из Абхазии — отколовшегося грузинского региона, который Тбилиси считает оккупированным Россией и, как и большинство стран мира, частью Грузии. У входа беседуют подростки. Одна из девочек — как я узнаю потом, 13-летняя дочь Ратиани, Мариам, — вызывается меня проводить в квартиру, где он жил.

Здесь на стенах развешаны картины, рисунки и сертификаты. В углу у иконы стоит его фотография и медаль, которую он получил во время службы в миссии НАТО в Афганистане.

"В глубине души я с самого начала войны знала, что он поедет в Украину, и очень этого боялась",- вспоминает жена Ратиани Ия Шашвиашвили.

В день, когда он ей сказал о своем решении, будто что-то предчувствуя, она звонила ему несколько раз, хотя не имеет такой привычки. Он говорил, что на работе, но на самом деле, уже готовил документы, чтобы отправиться в Украину.

"Он пришел вечером, отвел меня отдельно и сказал, что ему нужна моя поддержка в решении, которое принято и не изменится. Он едет на войну в Украину. Меня как молнией ударило, — вспоминает Ия. — Я сказала ему: "У тебя уже такой возраст [Ратиани было 52 года- прим. Би-би-си], пусть сейчас другие идут на войну, нам троих детей растить надо", но он ответил, что делает это как раз ради детей. Ради того, чтобы им не пришлось брать оружие, когда они вырастут, и они жили в полноценной стране. Так будет, если Украина победит Россию, и сейчас все мы должны помочь Украине, со всех уголков мира должны поехать в Украину, чтобы помочь, и тогда они победят".

Попасть в Украину Ратиани удалось лишь со второй попытки. 28 февраля самолет, на котором собирались вылететь в Украину грузинские добровольцы, так и не приземлился в тбилисском аэропорту. Грузинские власти заявили, что отправка чартерных рейсов с добровольцами из Тбилиси означала бы прямое включение Грузии в конфликт.

К тому моменту премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уже заявил, что Грузия не намерена вводить санкции в отношении России. В социальных сетях многие грузинские пользователи извинялись за позицию властей, и в центре Тбилиси проходили акции в поддержку Украины.

Ответом Киева грузинским властям стал отзыв украинского посла на консультации, но это было лишь началом обмена упреками между Киевом и Тбилиси и споров внутри самой Грузии о том, на чьей стороне на самом деле оказалась Грузия после полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля прошлого года.

Повторение истории Грузии



Ратиани, как и многие отправившиеся в Украину добровольцы, бывший военный. Он прослужил в вооруженных силах Грузии более 25 лет, воевал в начале 1990-х в Абхазии, откуда был родом, и в недолгой, но кровопролитной войне с Россией в 2008 году. Военную службу он оставил по возрасту и последнее время работал водителем.

В Украину Давид отправился с активистами антиоккупационного движения "Сила в единстве". В Грузии с ними он ездил к непризнанной границе с отколовшейся от Грузии Южной Осетией, откуда всегда возвращался расстроенный, вспоминает Ия. Именно от активистов движения, которые проводят гражданское патрулирование, СМИ зачастую узнают о новых ограждениях у непризнанной границы, так называемом процессе бордеризации.

За колючей проволокой и пограничными знаками для обозначения границы, которую Цхинвали считает государственной, а Тбилиси — незаконной, уже остались пастбища, земельные участки, а порой и дома местных жителей.

Происходящее в Украине напоминало ему о том, что пережила Грузия и его семья, говорит Ия.

"Во время одного видеозвонка он мне показал, где они в какой-то момент остановились, по-видимому, какое-то студенческое общежитие. Сказал: смотри, как люди вынуждены были уехать, оставив все вещи — стирку, продукты, семейные фотоальбомы, одежду. Он говорил: "Точно так мы оставили все в нашем доме в Абхазии. Разве можно не помочь этим людям? История Грузии теперь повторяется в Украине", — вспоминает Ия.

Их последний видеозвонок 16 марта длился непривычно долго. Ратиани подробно обо всем расспрашивал. Сыновья Рати и Лука показывали снег за окном в Тбилиси, а дочь Мариам, которая ходит на танцы, даже успела продемонстрировать ему свое новое красное платье, в котором собиралась выступать.

"Она примерила платье, и тогда еще он сказал ей: "Давай признаем, что красный — твой цвет", — с улыбкой вспоминает Ия.

На следующий день он не отвечал на сообщения, а 18 марта по новостям уже передавали о гибели двух грузинских бойцов в Украине.

"Я, помню, заплакала, когда какой-то военный говорил в телепередаче, что знает, кто погибшие, но не может назвать имена и соболезнует близким. Но я плакала по погибшим, не о нем",- вспоминает она.

Ия стала писать тем, кто поехал с ним в Украину, и в ожидании ответа в соцсети случайно переключила на новостную ленту, хотя в тот день избегала ее смотреть. В первом же сообщении, которое она увидела в ленте, была фотография ее мужа и под ней комментарии: "Ох, Дато!", "Как же жаль!"

"В этот момент абсолютно все для меня закончилось… — говорит Ия. — Я даже не допускала мысли, что он не вернется. Он говорил, что с ним все будет хорошо, — я верила, что так и будет, и не хотела даже думать о том, в каком он аду".

Ратиани погиб в Ирпене. У него остались четверо детей. Трое из них — несовершеннолетние. Тогда же погиб еще один грузинский доброволец — Гия Бериашвили.

Грузинские добровольцы



Помогать Украине добровольцы из Грузии отправились еще в 2014 году. Тогда был создан "Грузинский национальный легион". Сегодня, по словам его основателя и командира Мамуки Мамулашвили, в "Грузинском легионе", который находится под командованием Главного управления разведки Минобороны Украины, числится уже до 1800 бойцов.

"У нас основная часть, где-то 70% из Грузии. Кроме грузин, еще 33 других национальности",- говорит Би-би-си Мамулашвили.

Для него самого война тоже началась с Абхазии, где он воевал вместе с отцом-генералом. Тогда ему было всего 14.

"Во-первых, как участник абхазской войны, я знаю лично, что украинцы нам помогали. Во-вторых, Украина стратегический партнер Грузии, и ни в коем случае не стоит игнорировать, когда у наших друзей такая проблема. Ежедневно здесь умирают женщины и дети. Так что, я думаю, это не только моя, но обязанность каждого грузина, кто воспринимает себя грузином, быть здесь и делать то, что делаем мы", — говорит он.

В апреле прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Мамулашвили, обвинив его по статьям о вербовке наемников и их участии в вооруженном конфликте. Кроме того, в ведомстве заявляли, что в действиях Мамулашвили содержатся признаки преступления, предусмотренного статьей 282 УК России — возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих.

По словам Мамулашвили, всего в России на него заведено уже восемь уголовных дел, а против самого легиона распространяется много дезинформации.

"Это связано с качеством ведения [Грузинским легионом] боевых операций. Кроме того, всех остальных вместе взятых грузин здесь еще, наверное, всего человек 80. Конечно, с самого начала они сконцентрировались на нас, потому что это чисто идеологическое подразделение. Они пытались с нами бороться, но у них не получилось, так как мы сегодня самое большое формирование иностранцев в украинской армии", — говорит он.

В Украине законодательство разрешает принимать иностранцев на военную службу. После российского вторжения 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский издал указ о формировании Интернационального легиона — официального подразделения вооруженных сил страны. Тогда украинские власти говорили о добровольцах из более полусотни стран и 20 тысяч желающих воевать на стороне Украины иностранцев. В Тбилиси у здания посольства Украины собирались длинные очереди желающих отправиться в Украину.

Грузинские добровольцы добираются до Украины сами. Посольство Украины в Грузии помогает, по большей части, консультациями и координацией с украинской стороной.

Среди желающих поехать на войну немало тех, у кого нет боевого опыта. Таких в посольстве отговаривают, говорит Би-би-си атташе по вопросам обороны украинского посольства в Грузии генерал-майор Сергей Кравчук.

"В Грузии специалистов, которые воевали, не так уж и много, ведь война была давно, — говорит Кравчук.- Если же мы видим, что у человека есть опыт, мы связываемся с Украиной, спрашиваем, куда, в какое подразделение, его можно отправить. Он едет туда, обязательно подписывает контракт и становится военнослужащим Сил обороны Украины".

После заключения контракта в случае ранения, инвалидности или гибели иностранных бойцов предусмотрены те же выплаты, что и в случае граждан Украины и их близких, говорит Кравчук.

В феврале этого года в силу вошли изменения в законодательство Украины, которые разрешают иностранцам проходить воинскую службу по контракту и оставаться легально в Украине не только в подразделениях в составе ВСУ, но и в других законных военных формированиях, например, при Нацгвардии.

Не чужая война



Данные о том, сколько выходцев из Грузии сегодня воюет в Украине, в посольстве не раскрывают. По предположению некоторых аналитиков, речь идет примерно о тысяче человек. При этом их численность меняется из-за постоянной текучки — кто-то возвращается в Грузию, а кто-то, наоборот, приезжает в Украину и присоединяется к украинской армии.

"Главная их мотивация — это то, что войну в Украине они считают войной Грузии. Они видят в ней продолжение оккупации Абхазии и Южной Осетии и боевых действий, которые Россия вела против Грузии. Также есть эмоциональная связь с Украиной, так как украинские добровольцы из УНА-УНСО [украинская националистическая организация, в России объявлена экстремистской и запрещена] принимали участие на стороне Грузии в абхазской войне", — говорит исследователь Грузинского фонда стратегических и международных исследований, докторант Бирмингемского университета Александр Квахадзе.

Финансовая составляющая в мотивации грузинских бойцов, которые едут в Украину, особенно с учетом сравнительно невысоких зарплат в ВСУ, практически, исключена, считает эксперт.

В то время как добровольцы с подконтрольной Тбилиси территории воюют на стороне Украины, жители отколовшихся от Грузии Абхазии и Южной Осетии сражаются по другую сторону линии фронта. Еще в марте прошлого года, по информации ВСУ, с расположенных там российских военных баз было переброшено в Украину около 2000 военнослужащих.

Отправка военных из Южной Осетии привела тогда к скандалу. Сообщалось о возвращении около 300 южноосетинских военных, после того как командир отказался возвращать на родину тело подорвавшегося на мине солдата.

"Когда Южная Осетия подписала с Россией договор, произошло как бы слияние де-факто вооруженных сил с российской армией. Так как они уже часть российской армии, они были посланы в боевые точки, и у них большие потери. Интересно, что жители оккупированной Южной Осетии поддерживают оккупацию Украины, но не хотят, чтобы это было за счет осетин и чтобы этнические осетины участвовали в боевых действиях", — говорит Квахадзе.

В Абхазии, где формально абхазская армия не входит в российские вооруженные силы, ситуация была иной, говорит он.

"Российские руководство не пошло на непопулярное решение и не посылало де-факто вооруженные силы на территорию Украины, хотя там были добровольцы, кто участвовал в войне на стороне России", — говорит он.

У большинства жителей обоих регионов российские паспорта, но де-факто власти обещали, что объявленная в России мобилизация их не коснется. При этом, по их словам, число добровольцев, которые участвуют "в спецоперации" на стороне России, растет.

По данным "Эхо Кавказа", которое ссылается на открытые источники, в Украине погибли уже более 20 военнослужащих и добровольцев из Южной Осетии и, по меньшей мере, шесть выходцев из Абхазии.

Война и мир



Ратиани и Бериашвили хоронили в Грузии с воинскими почестями. У парламента в Тбилиси тогда прошла акция в память о погибших. Участники принесли фотографии и оставили их у мемориала погибшим во время кровавого разгона советскими войсками мирной демонстрации 9 апреля 1989 года.

Со временем фотографий становилось больше — с начала полномасштабной войны погибли по меньшей мере 36 воюющих за Украину грузинcких бойцов.

Но к новогодним праздникам по решению городских властей памятный уголок перенесли на новое место — к Мемориалу павшим за единство Грузии героям. В мэрии объяснили это приготовлением к празднованию Нового года.

Слоганом города стал "Тбилиси- город мира", созвучный с риторикой грузинских властей, которые сохранение мира называют своей главной заслугой. Они говорят, что оказывают гуманитарную помощь и дипломатическую поддержку на международных платформах Украине, но не будут помогать Украине в военном плане.

"Мы правительство, которое избежало и второй фронт, и провокации. Если бы была эта деструктивная оппозиция у власти, сегодня большая территория Грузии, как и Украины, превратилась бы в полигон. Так что давайте все будем [жить] спокойно и мирно, будем заниматься своим делом и заботиться о своей стране", — такое заявление сделал грузинский премьер в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину.

В этот день в центре Тбилиси прошла очередная многотысячная акция солидарности с Украиной. На акции под лозунгом: "Это Грузия — Слава Героям!" выражали не только поддержку Украине, но и несогласие с позицией грузинских властей в этой войне. На установленном здесь мониторе показали фотографии и зачитали имена погибших в Украине грузинских бойцов.

В Грузии большинство, в том числе и оппозиция, выступает за мирное урегулирование конфликтов с Абхазией и Южной Осетией. В опросе, который был проведен Кавказским центром исследовательских ресурсов (CRRC) среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет 95% ответили, что конфликты нужно решать переговорами, и только 2% поддержали силовое решение.

Но критика со стороны властей, которая звучит чаще в адрес Киева, чем Москвы, вызывает у многих в Грузии негодование и усиливает подозрения в лояльности властей России. Киев представители властей периодически обвиняют в попытках открыть "второй фронт" и перенести конфликт в Грузию (11 февраля Гарибашвили сказал журналистам, что попытки перенести конфликт в Грузию не прекращаются. По его словам, о своем стремлении открыть второй фронт в Грузии делали заявления представители украинских властей, и для этого экс-президент Михаил Саакашвили был отправлен в Грузию).

Тема погибших в Украине бойцов казалось той чертой, за которую власти в спорах с оппозицией о поддержке Украины не переходили. Но в декабре прошлого года после гибели сразу шести грузинских бойцов премьер сопроводил свои соболезнования обвинениями в адрес "партии войны"- так правящая партия называет ЕНД — обвинив представителей оппозиции в отправке граждан Грузии в Украину.

После шквала негодования, в том числе и воюющих в Украине, он сказал, что имел в виду только некоторых, связанных с ЕНД, а не всех воюющих в Украине грузинских бойцов. В пример он привел Мамулашвили. В "Грузинском легионе" отрицают координацию и связь с какой-либо партией, сам Мамулашвили заявил, что никогда ни в какой партии не состоял.

Но этим все не ограничилось. Лояльный властям телеканал POSTV обнародовал переписку "эксперимента", где якобы желающий присоединиться к "Грузинскому легиону" узнает про зарплату и условия. В правящей партии заговорили об отправке бойцов в Украину в корыстных целях и угрозе потери гражданства Грузии при вступлении на военную службу иностранного государства.

"Самое тяжелое и неприемлемое — это, во-первых, нашим ребятам предлагают за деньги принять участие в боевых действиях в Украине. И второе — обманывают их, когда говорят, что они станут сотрудниками вооруженных сил, и не предупреждают о том, что нахождение на военной службе другой страны автоматически приводит к потере гражданства своей страны", — заявил журналистам депутат правящей партии Рати Ионатамишвили.

Позднее депутаты правящей партии сменили риторику, пояснив, что для потери гражданства нужно официальное подтверждение нахождения в составе вооруженных сил и снова в "грязной лжи" обвинили журналистов.

"Вы пытались обмануть бойцов, якобы кто-то к ним враждебно настроен и намерен лишить их гражданства. Между тем очень много оговорок у той статьи, которая была разъяснена на юридическом уровне, и это была лишь ваша грязная ложь", — цитирует исполнительного секретаря правящей партии Мамуку Мдинарадзе грузинская служба Радио Свобода (в России объявлена "иностранным агентом").

Закон о гражданстве Грузии предусматривает утрату гражданства при поступлении на военную службу, в полицию или в органы безопасности иностранного государства без разрешения компетентных органов.

Эта норма не распространяется в ряде случаев, в том числе на тех, кому грузинское гражданство предоставлено в исключительном порядке или кто при получении иностранного гражданства сохранил за собой гражданство Грузии. Кроме этого, утраты гражданства можно избежать, если будут устранены основания до того, как их обнаружат.

Некоторые юристы отмечают, что Грузия присоединилась к Конвенции ООН о сокращении безгражданства, в которой прямо говорится, что ни одно из подписавших его государств "не должно лишать никакое лицо своего гражданства, если такое лишение сделало бы это лицо апатридом."

Несмотря на пояснения властей, активисты гражданского движения "Защитники демократии" уже обратились в парламент с законодательным предложением. Они опасаются, что власти могут воспользоваться нормой в грузинском законодательстве и требуют поправок для исключения потери гражданства воюющими в Украине с 2014 года гражданами Грузии.

Нелюбовь



По мнению аналитиков, грузинские власти настороженно относятся к тем, кто сегодня воюет в Украине, опасаясь как реакции Москвы, так и усиления оппозиционного спектра.

"Грузинские власти придерживаются политики нераздражения России, а участие тысячи грузин на стороне Украины — это большой раздражающий фактор для российских властей. Несмотря на небольшие барьеры, добровольцы все равно едут, и видно, что грузинским властям это не нравится, они не хотят разозлить Путина", — говорит Александр Квахадзе.

Кроме этого, по его словам, есть внутриполитический фактор. Большинство тех, кто воюет сегодня в Украине, — а среди них немало бывших военных и сотрудников силовых структур — либо открытые сторонники ЕНД, либо политически нейтральны, но критически настроены к власти.

"Как показывают примеры, многие ветераны конфликтов, которые возвращаются из зоны боевых действий в свою страну, пользуются авторитетом среди молодежи и своих сверстников. Власти боятся, что, если эти критически настроенные около 1000 человек с военным опытом и серьезными контактами на территории Украины вернутся в Грузию, это может быть серьезным пополнением для оппозиционного спектра", — говорит он.

Настораживают власти не только воюющие в Украине грузины, но и потенциальные успехи украинской армии, считает он.

"Грузинские власти видят, что, если произойдет коллапс российских вооруженных сил в Украине, это может вызвать цепную реакцию в Грузии и, особенно в преддверии выборов 2024 года, нанести им серьезный электоральный урон. Избиратель может увидеть в этом коллапс Путина и потенциально "Грузинской мечты". Риторика о том, что Путин начнет войну, уже не сработает, поэтому грузинским властям принципиально важно показать, что на территории Украины, как минимум, патовая ситуация", — говорит Квахадзе.

Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе 9 февраля заявил о преимуществе России в войне с Украиной, что привело к очередной волне обмена обвинениями с украинской стороной.

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов назвал заявления Кобахидзе откровенно пророссийскими и посоветовал "пользоваться официальной информацией Генерального штаба ВСУ, а не ложью российской пропаганды" о событиях на фронте, сообщает Новости-Грузия.

С критикой позиции правительства все чаще выступает и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Не могу не выразить сожаление в связи с тем, что правительство Грузии самоизолировалось, отделилось от демократического сообщества и пытается какими-то причинами оправдать непонятную всем якобы нейтральную или взвешенную позицию", — заявила Зурабишвили, выступая в президентском дворце в годовщину войны в Украине.

"К счастью, грузинское общество очень четко выразило свою позицию: оно использовало все формы и средства, чтобы доказать свою полную солидарность с исконно дружественной страной", — заявила она.

По данным проведенного в декабре опроса Национального демократического института, 54% винит в российско-украинской войне Россию, еще 25%- российского президента Владимира Путина. Только 8% опрошенных назвали виноватой в войне Украину.

Ради свободы



В то время как власти говорят о попытках Киева перенести конфликт в Грузию, грузинские бойцы считают, что в Украине они борются за безопасность и защищают интересы не только Украины, но и Грузии.

"Тот, кто хочет начать эту войну и хочет, чтобы Грузия была физически оккупирована, — это грузинская власть, и они делают все для того, чтобы Грузия была физически оккупирована. Мы, в свою очередь, как раз делаем так, чтобы конфликт не распространился на Грузию и, кроме этого, защищаем репутацию Грузии, [показывая], что грузины не абстрагировались от конфликта, а наоборот, грузинское подразделение самое большое [иностранное подразделение] в Украине. После Украины с Россией борются грузины", — говорит Мамулашвили.

Заявления и позиция властей, по его словам, на потоке желающих присоединиться к "Грузинскому легиону" не отражается. Число бойцов только растет, а поддержку со стороны обычных граждан они чувствуют постоянно.

"Если человек хоть немного соображает и когда-либо болел за Грузию, не воевал, а просто болел за Грузию и грузинскую государственность, он хорошо понимает, за что мы боремся. Очень много посторонних людей, грузинских эмигрантов с нами связываются и пытаются помочь, так что мы всегда чувствуем поддержку и то, что Грузия с нами", — говорит Мамулашвили.

Ия говорит, что, по большей части, чувствует солидарность с Украиной со стороны населения, но есть и те, кто недоумевает, для чего ее муж туда поехал и ради чего погиб.

"Это самое болезненное для меня. Некоторые прямо так могут и спросить: "Ну ради чего он туда поехал, сидел бы дома?" — Ради свободы. Мы ведь все, те, кто способен на такой отважный шаг, и те, кто нет, признаем ценность этой свободы. Ради чего тогда жертвовали собой наши национальные герои? Сидели бы они тоже дома, говорили бы мы по-русски и жили в тбилисской губернии. Зачем тогда нам родина, свое государство, зачем тогда все это?" — говорит она.

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