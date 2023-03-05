Киев расследует 171 случай сексуального насилия военных РФ

В Офисе генпрокурора Украины отметили, что сексуальному насилию подверглись не только женщины, но и мужчины и дети. По данным ООН, возраст пострадавших от сексуализированного насилия - от 4 до 82 лет.

В Украине Офис генпрокурора расследует 171 случай сексуализированного насилия, совершенного российскими военнослужащими над жителями Украины в ходе войны, заявила супруга президента страны Елена Зеленская на конференции "United for Justice" во Львове. Видео этого выступления опубликовано в ее Telegram-канале в субботу, 4 марта.

"За этой цифрой не только женщины. Среди пострадавших 39 мужчин, 13 несовершеннолетних, среди них - мальчик. Главное - мы знаем об этих случаях только потому, что эти люди нашли в себе силы говорить. Сколько страдает молча, особенно на оккупированных территориях, мы не знаем", - сказала Зеленская.

Конкретные случаи насилия

Супруга украинского президента также рассказала об отдельных случаях сексуализированного насилия, которые расследует Офис генпрокурора. Так, по ее словам, в Херсонской области российский военный, угрожая применением оружия, неоднократно насиловал 62-летнюю женщину.

В Киевской области российские солдаты насиловали девочку и ее мать, а отца избивали и заставляли смотреть на происходящее. Еще одна семья в Киевской области - мать, дочь и внучка - подвергалась насилию российских военных две недели. Елена Зеленская отметила, что всем пострадавшим оказывается психологическая помощь.

В конце января Офис генпрокурора Украины сообщал, что зафиксировал 155 случаев сексуализированного насилия российских военных. Больше всего таких преступлений выявлено в Херсонской и Киевской областях - 65 и 52 соответственно.

Расследование ООН

В сентябре ООН, которая собирает данные о военных преступлениях России в Украине, сообщала, что возраст пострадавших от сексуализированного насилия варьируется от четырех до 82 лет.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что эта международная организация зафиксировала десятки случаев сексуализированного насилия российских военных над жителями Украины. Помимо этого, ООН задокументировала сотни случаев насильственных исчезновений и произвольных задержаний мирных граждан.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!