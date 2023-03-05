Британская разведка: украинские защитники Бахмута испытывают все более серьезное давление противника

Украина усиливает свою группировку в районе Бахмута элитными подразделениями, в то время как регулярная российская армия и ЧВК "Вагнер" продвинулись в северные пригороды Бахмута, сообщило Министерство обороны Великобритании в своем ежедневном разведывательном бюллетене в Twitter.

Два ключевых моста в Бахмуте разрушены в течение последних 36 часов, говорится в сообщении, таким образом маршруты снабжения города, становятся более ограниченными. Один из мостов соединял Бахмут с основным маршрутом снабжения города из Часова Яра, расположенного в 13 километрах западнее.

Военное командование Украины заявило, что Россия пытается окружить Бахмут, но добавило, что за прошедшие сутки украинские войска отбили российские атаки в селах Ивановское и Богдановка, которые расположены менее чем в восьми километрах западнее центра Бахмута. Захват этих сел, которые с обеих сторон примыкают к важнейшей дороге Бахмут - Часов Яр, поставили бы город на грань окружения.

Министр обороны России Сергей Шойгу нанес редкий визит в расположение российских войск на оккупированной украинской территории. Он вручил медали военнослужащим и встретился со старшими командирами, говорится в заявлении и видео, опубликованным МО РФ в субботу.

Битва за Бахмут продолжается уже семь месяцев. Население города до войны составляло около 70 тысяч человек, теперь он превращен в руины.

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