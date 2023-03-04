Соцзащита просит ограничить права отца девочки с рисунком против войны

Соцзащита попросила ограничить в родительских правах Алексея Москалёва – отца школьницы, которая нарисовала антивоенный рисунок. Комиссия по делам несовершеннолетних также попросила ограничить родительские права матери девочки. Иск был подан в январе, сообщает РБК.

Москалёв и его несовершеннолетняя дочь Мария живут в городе Ефремов Тульской области. Отец воспитывает дочь один. Он проходит по делу о так называемой повторной дискредитации российской армии. Суд отправил его под домашний арест. На время нахождения отца в изоляторе временного содержания до суда его дочь увезли в социальный центр.

Защита полагала, что избранная мера пресечения позволит Москалёву забрать дочь из центра, но сотрудники не собираются этого делать.

Глава городской комиссии по делам несовершеннолетних Светлана Давыдова рассказала РБК, что семья Москалёвых состоит на "профилактическом учете семей, находящихся в социально опасном положении". По словам Давыдовой, отец школьницы два раза привлекался к административной ответственности, а мать жила отдельно и не интересовалась жизнью ребенка.

Адвокат Москалёва Владимир Билиенко в разговоре с РБК отметил, что его не уведомляли об иске. В комментарии "Коммерсанту" защитник рассказал, что, согласно постановлению суда, контактировать с отцом школьницы могут только адвокат, следователь и проживающие в квартире люди – то есть только дочь.

Билиенко также обратил внимание, что проживает в Липецке и не может доставлять Москалёву продукты, а следователь этим заниматься не будет. Если еду будут доставлять соседи или друзья, то это может быть признано нарушением домашнего ареста и Москалёва смогут отправить в СИЗО.

Адвокат направил жалобы в Генпрокуратуру и омбудсмену Татьяне Москальковой о нарушениях прав отца и дочери. У школьницы есть конституционное право проживать с отцом, уточнил Билиенко.

В конце прошлого года на Москалёва завели уголовное дело о так называемой дискредитации российской армии из-за поста в соцсети "Одноклассники".

В поле зрения полиции житель Ефремова попал после того, как его вызвали в школу из-за рисунка его дочери. Школьница нарисовала женщину, которая стоит у флага Украины и загораживает ребёнка от ракет, которые летят со стороны России. Учительница рисования рассказала о рисунке директору учебного заведения. Та обратилась в полиции.

В конце декабря против Москалёва возбудили уголовное дело по уголовной статье о дискредитации российской армии из-за антивоенного поста в "Одноклассниках". Отцу школьницы грозит до трёх лет колонии.

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