Москалёв и его несовершеннолетняя дочь Мария живут в городе Ефремов Тульской области. Отец воспитывает дочь один. Он проходит по делу о так называемой повторной дискредитации российской армии. Суд отправил его под домашний арест. На время нахождения отца в изоляторе временного содержания до суда его дочь увезли в социальный центр.

Защита полагала, что избранная мера пресечения позволит Москалёву забрать дочь из центра, но сотрудники не собираются этого делать.

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Глава городской комиссии по делам несовершеннолетних Светлана Давыдова рассказала РБК, что семья Москалёвых состоит на "профилактическом учете семей, находящихся в социально опасном положении". По словам Давыдовой, отец школьницы два раза привлекался к административной ответственности, а мать жила отдельно и не интересовалась жизнью ребенка.

Адвокат Москалёва Владимир Билиенко в разговоре с РБК отметил, что его не уведомляли об иске. В комментарии "Коммерсанту" защитник рассказал, что, согласно постановлению суда, контактировать с отцом школьницы могут только адвокат, следователь и проживающие в квартире люди – то есть только дочь.

Билиенко также обратил внимание, что проживает в Липецке и не может доставлять Москалёву продукты, а следователь этим заниматься не будет. Если еду будут доставлять соседи или друзья, то это может быть признано нарушением домашнего ареста и Москалёва смогут отправить в СИЗО.

Адвокат направил жалобы в Генпрокуратуру и омбудсмену Татьяне Москальковой о нарушениях прав отца и дочери. У школьницы есть конституционное право проживать с отцом, уточнил Билиенко.

В конце прошлого года на Москалёва завели уголовное дело о так называемой дискредитации российской армии из-за поста в соцсети "Одноклассники".

В поле зрения полиции житель Ефремова попал после того, как его вызвали в школу из-за рисунка его дочери. Школьница нарисовала женщину, которая стоит у флага Украины и загораживает ребёнка от ракет, которые летят со стороны России. Учительница рисования рассказала о рисунке директору учебного заведения. Та обратилась в полиции.

В конце декабря против Москалёва возбудили уголовное дело по уголовной статье о дискредитации российской армии из-за антивоенного поста в "Одноклассниках". Отцу школьницы грозит до трёх лет колонии.

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