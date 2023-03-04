Bloomberg: РФ в обход санкций получает технологии для войны

Россия, судя по всему, успешно обходит санкции Европейского Союза и стран "Группы семи" (G7), чтобы обеспечить поставки полупроводников и других технологий, необходимых для войны против Украины. Об этом в субботу, 4 марта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

По словам дипломата, говорившего на условиях анонимности, российский импорт в значительной степени вернулся к довоенному уровню 2020 года. При этом анализ торговых данных позволяет предположить, что современные чипы и интегральные схемы, произведенные в ЕС и других союзных государствах, поставляются в Россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

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Поставки из Китая в Россию также возросли, и Пекин играет все более важную роль в снабжении Москвы, добавил европейский дипломат. Эти страны, не входящие в ЕС, сами не вводили санкции в отношении России, но большинство из них неоднократно отрицали, что помогают Кремлю.

Продажа полупроводников через Казахстан

Казахстан, как указывает Bloomberg, является показательным примером в этой связи. В 2022 году центральноазиатская страна экспортировала в Россию передовые полупроводники на сумму 3,7 млн долларов США, по сравнению с всего лишь 12 000 долларов годом ранее.

В период с 2017 по 2021 годы Россия ежегодно покупала у ЕС, США, Японии и Великобритании передовые чипы и интегральные схемы в среднем на 163 млн долларов. В 2022 году этот показатель снизился примерно до 60 млн долларов.

Информация, собранная базирующейся в Женеве организацией Trade Data Monitor, показывает, что Турция, Сербия, ОАЭ и полдюжины других стран Восточной Европы и Центральной Азии помогли восполнить этот дефицит. Между тем поставки высокотехнологичных компонентов в эти государства из стран-союзниц выросли на аналогичную сумму.

"Нужны механизмы правоприменения"

После российского вторжения в Украину год назад страны ЕС и G7 ввели несколько пакетов санкций в попытке ослабить военную машину. Однако данные свидетельствуют, что реальное воздействие ограничительных мер в некоторых областях пока не соответствует ожиданиям, пишет Bloomberg.

"Простого присоединения к новым санкциям недостаточно. Теперь правительствам нужны механизмы правоприменения", - сказал агентству партнер консалтинговой компании Oliver Wyman Даниэль Таннебаум, возглавляющий отдел по вопросам борьбы с финансовыми преступлениями.

Отмечается, что в ЕС правоприменение представляет собой разрозненные усилия, которые в основном ложатся на плечи государств-членов. В то время как Европейская комиссия следит за исполнением санкций и дает рекомендации, национальные власти несут ответственность за выявление нарушений и наложение штрафов.

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