FT: Украина знала о рейде Русского добровольческого корпуса

Украинские власти знали о том, что так называемый Русский добровольческий корпус перейдёт границу со стороны Украины и проникнет на территорию Брянской области. Об этом в разговоре с Financial Times сообщил глава формирования россиянин Денис Капустин, известный под псевдонимом Денис Никитин. По его словам, если бы рейд не был согласован, то всех его участников уничтожили бы.

По словам Никитина, в нападении участвовали около 45 человек. Среди них были некие члены партизанской сети, которая якобы действует на территории России.

Никитин подтвердил, что в одном из сёл произошла перестрелка. При этом он сказал, что не знал о жертвах среди мирных жителей. По данным российских властей погибли два человека, ранение получил ребёнок.

По словам Никитина, Русский добровольческий корпус смог показать, что его участники могут прорваться через приграничные районы, которые должны тщательно охраняться. "Главное было напомнить россиянам, что не надо жить в кандалах, мириться и участвовать в чужой войне, выполняя чужую волю. Мы поддержим всех, кто хочет отстранить этих кремлевских узурпаторов от власти", – цитирует Никитина Financial Times.

Атака вооружённого отряда, по словам Никитина, также выявила очень плохое состояние обороны России в Брянской области, хотя в регионе действуют усиленные меры безопасности.

Financial Times отмечает, что Никитин согласился дать интервью, но многие детали операции, в том числе сообщения о поддержке Киева, остаются неясными и проверить их в условиях войны крайне затруднительно.

Один из экспертов Financial Times назвал атаку Русского добровольческого корпуса "классической партизанской атакой в классическом месте" – во времена Второй мировой войны в регионе действовали партизанские отряды, обнаружить которые в брянских лесах было очень сложно.

Русский добровольческий корпус, как утверждается, – это боевое подразделение из российских эмигрантов в составе Интернационального легиона Вооружённых сил Украины. Участники формирования говорят, что они борются с режимом Владимира Путина и не воюют с мирными гражданами.

Денис Никитин родился в России, подростком жил с родителями в Германии. В 2017 году он переехал в Киев и там организовывал бойцовские клубы для людей ультраправых взглядов.

Никитину из-за его ультраправой деятельности в 2019 году запретили на 10 лет въезд в Шенгенскую зону, но он остаётся активным в Германии, Франции, Болгарии и других странах, даже не посещая их. Об этом Financial Times сообщили расследователи Bellingcat.

Российские власти 2 марта сообщили о проникновении в приграничной с Украиной Брянской области украинской диверсионной группы. Из региона поступали противоречивые сообщения. В соцсетях впоследствии появились видео, снятые в селе Любечане. На кадрах люди, одетые в камуфляжную форму, утверждают, что они бойцы Русского добровольческого корпуса.

Президент России Владимир Путин – уже после того, как ответственность за рейд взял на себя корпус, – назвал произошедшее терактом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сообщения об украинских диверсантах классической провокацией. При этом он упомянул действующее в России партизанское движение, которое, по его словам, становится всё сильнее и агрессивнее.

В пятницу, 3 марта, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности. Какие именно вопросы были затронуты в ходе заседания, не уточняется.

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