Нобелевский лауреат Беляцкий приговорён к 10 годам колонии

Суд Ленинского района Минска в пятницу приговорил белорусского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого к десяти годам колонии. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

Вместе с Беляцким судили его коллег по правозащитной организации "Весна". Валентин Стефанович приговорён к девяти годам колонии, Владимир Лабкович - к семи годам, Дмитрий Соловьёв, которого судили заочно - к восьми годам.

Правозащитников признали виновными в финансировании протестов против Александра Лукашенко в 2020 году и контрабанде денежных средств. Вину они не признали, заявив, что их преследование носит политический характер.

Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии в прошлом году, когда уже находился в белорусском СИЗО. Вместе с ним лауреатами стали украинский Центр гражданских свобод и запрещённая российскими властями организация "Мемориал". Награду за Беляцкого получила его супруга Наталья Пинчук.

"В тюрьме сидит не только Алесь – там тысячи белорусов, десятки тысяч репрессированных, посаженных за гражданскую позицию. Сотни тысяч вынуждены бежать из страны только потому, что хотели жить в демократическом государстве. В Беларуси, к сожалению, годами идет война против собственного народа, языка, истории и демократических ценностей", – сказала Наталья Пинчук, выступая с торжественной речью в Осло.

Беляцкий, Стефанович и Лабкович находятся под стражей с 14 июля 2021 года. На процессе, который начался в январе, они сидели в металлической клетке.

Обвиняемые в ходе заседания подали ходатайства, чтобы процесс проходил на белорусском языке. Судья Марина Запасник отказалась удовлетворить ходатайство, сославшись на два государственных языка в Беларуси. При этом она разрешила всем троим продолжать говорить в суде по-белорусски.

В 2011 году Беляцкого приговорили в Беларуси к четырём с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Всего Беляцкий привлекался к уголовной ответственности более 20 раз – за годы активной общественной и правозащитной деятельности.

США, государства ЕС и ряд других стран после выборов в Беларуси в августе 2020 года не признали легитимно избранным на них главой государства Александра Лукашенко. Против него и его окружения были введены санкции. Режим Лукашенко обвиняют в грубых нарушениях прав человека и преследовании оппозиции.

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