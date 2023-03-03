Reuters: США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $400 млн

Соединенные Штаты выделят Украине пакет военной помощи на $400 млн, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечает "Новая газета. Европа", Вооруженные силы Украины, по данным агентства, получат дополнительные управляемые ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley и танковые мостоукладчики. Объявление будет сделано в пятницу, 3 марта, уточняет издание.

Новый пакет военной помощи Украине может быть передан по схеме Presidential Drawdown Authority (PDA), которая позволяет направлять оружие без одобрения конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби накануне говорил, что США объявят об очередном пакете помощи Украине в пятницу, однако не уточнил ее объем. "Очередной раунд помощи будет включать в основном боеприпасы для систем, которыми Украина уже обладает, то есть для HIMARS и артиллерии", — заявил Кирби.

Также в Белом доме анонсировали встречу в Вашингтоне президента США Джо Байдена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Лидеры двух стран обсудят продолжение поддержки Украины.

Как пишет The Wall Street Journal, с начала российского вторжения США выделили Украине более $30 млрд на помощь в области безопасности. Украинской армии пообещали предоставить артиллерию, ракеты, стрелковое оружие, бронетехнику, радарные системы, бронежилеты, миллионы патронов и другое, рассказывает издание.

При этом, как отмечает WSJ, трудно точно определить, сколько единиц техники уже поставили или пообещали США, в частности, из-за огромного масштаба поставок.

В годовщину начала российского вторжения в Украину ряд стран объявили о новых санкциях против России, самые масштабные ограничения ввели США. В "черный" список включили 22 физлица и 83 юрлица из РФ. Кроме того, с 10 марта США установили 200% пошлину на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России.

Санкции против России ввели Евросоюз (туда включили Альфа-банк, Росбанк, "Тинькофф" и российский Фонд национального благосостояния), Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония.

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