В случае ядерной войны "самолет судного дня" служит стратегическим центром управления и может связываться с ракетными крейсерами, несущими межконтинентальные ядерные ракеты.

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Прибытие этого самолета в Европу не единичный случай — в среднем он посещает континент два-три раза в год, отмечает "Радио Свобода".

В Исландии находится база США Кеблавик. Первоначально она действовала с 1941 по 2006 год. В 2016 году из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Европе Вашингтон и Рейкьявик договорились о восстановлении присутствия войск США на острове.

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