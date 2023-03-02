Путин назвал произошедшее в Брянске терактом

Путин назвал произошедшее в Брянске терактом. По его словам, "террористы" проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам.

"Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские люди и дети. <...> Вот именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, своей истории, своих традиций, языка", — сказал он.

Ранее ТАСС сообщил, что диверсанты, проникшие в Брянскую область, уже покинули территорию РФ.

Ответственность за атаку в Брянской области взял на себя "Русский добровольческий корпус", заявив, что информация о взятии заложников (ранее об этом сообщали российские СМИ) — ложь, а все их действия были выполнены для того, чтобы показать соотечественникам, что "надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

Издание "Важные истории" также публиковало комментарий одного из бойцов "Русского добровольческого корпуса", который на условиях анонимности рассказал некоторые подробности произошедшего:

"Я только что оттуда. Нас на этой задаче было 45 человек. Зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших я не видел. Но был один пострадавший погранец. Никаких заложников не брали".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!