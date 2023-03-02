"Бойтесь своих партизан": украинские власти отреагировали на обвинения в отправке диверсантов в Брянскую область РФ

В офисе Зеленского и Главном управлении разведки Минобороны Украины отрицают свою причастность к организации диверсионно-разведывательных групп, которые, по заявлениям российских властей, проникли сегодня на территорию Брянской области, вступили в перестрелку с Росгвардией и даже взяли заложников. Ответственность за инцидент взял на себя "Русский добровольческий корпус".

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сообщения об украинских диверсантах в России "преднамеренной провокацией". "РФ хочет напугать собственный народ, чтобы оправдать атаку на другую страну и растущую после года войны бедность", — написал он в Twitter. Подоляк добавил, что "партизанское движение в России становится сильнее и более агрессивным", и призвал "бояться собственных партизан".

Комментируя заявления российских властей и СМИ, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сказал, что в России сейчас много "межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов".

"Сегодня есть публичное заявление РДК ["Русского добровольческого корпуса"]. Это люди, которые с оружием в руках воюют против режима Путина и тех, кто его поддерживает… Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и предпринимать какие-то конкретные меры", — цитирует Юсова издание "Громадьске".

Foto: telegram

Представитель украинской разведки ссылается на фото и видео, опубликованные ранее в Telegram-канале "Русского добровольческого корпуса". На снимках и роликах запечатлены мужчины с оружием в руках на фоне вывески фельдшерского пункта в селе Любечане — именно о нападении на этот населенный пункт писали российские провластные СМИ. "Мы не воюем с гражданскими и не убиваем безоружных. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт, сражайтесь", — говорит один из мужчин на видео

"Важные истории" приводят комментарий анонимного бойца РДК, который, как утверждается, сегодня участвовал в событиях в Брянской области. "Я только что оттуда. Нас на этой задаче было 45 человек. Зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших я не видел. Но был один пострадавший погранец. Никаких заложников не брали", — заявил мужчина журналистам.

"Новая газета. Европа" отмечает, что РДК был создан летом 2022 года, его основал "известный в праворадикальной среде" бизнесмен Денис Капустин, который уже более двадцати лет живет в Германии. По словам основателей РДК, подразделение воюет в составе ВСУ. Именно Капустин, по данным "Агентства", запечатлен на видео, которые сегодня распространил корпус.

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