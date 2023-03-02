Здоровье Владимира Кара-Мурзы в карцере ухудшилось

Адвокат Вадим Прохоров сообщил о "существенном ухудшении" здоровья политзаключённого Владимира Кара-Мурзы. На своей странице в Facebook в среду Прохоров написал, что его подзащитный 21 февраля был помещен в карцер руководством Московского Следственного изолятора номер 5 "Водник". Основанием для ужесточения условий заключений, стало, как пишет адвокат, то, что заключенный неоднократно после отбоя позволял себе "прилечь в камере на своё спальное место".

На третий день пребывания в карцере Владимир начал терять чувствительность правой ступни, а потом - и левой. Онемение конечностей связано с пребыванием в условиях карцера, а также с тем, что в мае 2015 года он был тяжело отравлен, несколько недель находился в коме, а затем более года восстанавливал свои двигательные навыки.

Адвокат сообщает, что у Владимира Кара-Мурзы развилась периферийная полинейропатия - как последствие двух тяжелейших отравлений.

После нескольких дней пребывания в карцере у Владимира возобновилось онемение ступней. В связи с этим Кара-Мурза написал заявление на имя начальника СИЗО-5 Дмитрия Комнова с проьбой провести обследование у невролога.

Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля 2022 года. Как считает следствие, выступая 15 марта в США перед членами Палаты представителей штата Аризона, Кара-Мурза, "действуя по мотивам политической ненависти, распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию". В частности, тогда речь шла о бомбардировках жилых районов и объектов социальной инфраструктуры Украины.

"Немецкая волна" обращает внимание на то, что в июле прошлого года против Владимира Кара-Мурзы было возбуждено еще одно уголовное дело - о деятельности нежелательной организации (оппозиционер был вице-президентом фонда "Свободная Россия", признанного нежелательным на территории РФ). В октябре 2022 года было начато и третье уголовное дело: Кара-Мурза был обвинен в государственной измене.

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