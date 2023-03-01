Путин приостановил участие РФ в договоре о стратегических ядерных вооружениях

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Документ во вторник, 28 февраля, размещен на интернет-портале правовой информации.

Россия приостанавливает "действие Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в городе Праге 8 апреля 2010 года", указывается в тексте закона.

Решение о возобновлении соглашения "принимается президентом Российской Федерации", подчеркивается в нем далее.

Закон вступает в силу со дня его публикации.

Документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации 22 февраля 2023 года.

Последний масштабный договор о контроле над ядерными вооружениями РФ и США



Договор СНВ-III о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений оставался последним крупным соглашением о контроле над ядерными вооружениями между Россией и США. Вашингтон и Москва обязывались сократить количество ядерных боеголовок до 1550 единиц и ограничить количество пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц. Документ, в частности, предусматривал взаимные инспекции США и РФ на военные ядерные объекты друг друга для обоюдного контроля за вооружениями.

Договор был подписан 8 апреля 2010 года в Праге занимавшими посты президентов РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, вступил в силу 5 февраля 2011 года и был рассчитан на 10 лет с возможностью пролонгации по взаимной договоренности сторон еще на 5 лет. Президент Путин 29 января 2021 года подписал закон о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года.

В послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 года Путин заявил, что Россия в одностороннем порядке приостановит участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. При этом он подчеркнул, что речь идет не о выходе из соглашения.

"Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия", — заявил Путин. "Первыми, разумеется, мы этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем", — подчеркнул президент РФ.

Глава МИД ФРГ: Решение Путина — безответственно



Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 27 февраля призвала Россию соблюдать соглашение. Оно является "гарантом глобальной стабильности и безопасности", подчеркнула глава германского внешнеполитического ведомства на конференции по разоружению в Женеве.

По словам министра, заявление президента России Владимира Путина о том, что он хочет приостановить участие России в соглашении с США, было "безответственным". Россия должна признать, что ядерная война "никогда не может быть выиграна и никогда не должна вестись", указала Анналена Бербок.

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