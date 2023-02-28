Небо над Петербургом закрыли больше чем на час из-за неопознанного летающего объекта Минобороны РФ заявило, что это были учения

В 10:40 по местному времени (9:40 по литовскому) издание Baza сообщило, что аэропорт Пулково остановил вылет и посадку всех самолетов, позднее эту информацию подтвердили в правительстве Санкт-Петербурга. Причиной, пишет "Фонтанка", стало обнаружение неопознанного летающего объекта в нескольких десятках километров от Северной столицы России. Об открытии воздушного пространства над городом и окружающей его Ленинградской областью сообщили спустя почти полтора часа.

Baza со ссылкой на собственные источники пишет, что над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью ввели план "Ковер" — такой сигнал подают при незаконном пересечении воздушной границы или появлении неопознанного летающего объекта. Всего закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства.

Собеседник "Фонтанки" в Пулково утверждает, что Минобороны РФ передало в аэропорт сообщение об обнаружении неопознанного летающего объекта в 160-200 км от города.

Судя по данным сервиса FlightRadar, сразу несколько самолетов, чей маршрут пересекал закрытый участок неба, были вынуждены развернуться до прибытия в пункт назначения. Пассажиры в Пулково сообщали, что вылет рейсов был задержан, а уже зашедших на борт людей попросили покинуть самолеты.

Правительство Санкт-Петербург не сообщало о причинах закрытия аэропорта. В заявлении городских властей уточняется, что Пулково не будет принимать и отправлять рейсы до полудня по местному времени (11:00 по рижскому). Впоследствии это сообщение изменили, уточнив, что Пулково работает "в штатном режиме", а рейсы "задерживаются". Государственное агентство РИА "Новости" со ссылкой на неназванный источник писало, что закрытие аэропорта продлили до 13:20 по местному времени (12:20 по рижскому).

По информации Baza, в небо над городом подняли истребители. Позднее эту информацию подтвердила "Фонтанка" со ссылкой на источник, близкий к правительству Санкт-Петербурга.

РИА "Новости" около 11:50 сообщило, что план "Ковер" над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью был отменен, вскоре эту информацию подтвердил изданию "Бумага" источник в Западном военном округе РФ. Задержанные рейсы отправляются в пункт назначения по скорректированному расписанию Сервис FlightRadar подтверждает, что летевшие в Пулково самолеты начали возвращаться в ранее закрытую для полетов зону.

В Минобороны РФ позднее заявили, что закрытие более 200 квадратных километров воздушного пространства было "тренировкой по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением, экстренными службами и силовыми ведомствами". "В практической части тренировки были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа, которые совершили вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя", — цитирует агентство ТАСС заявление военного ведомства.

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