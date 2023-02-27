Медведев: "Рухнувшая империя хоронит под обломками полмира"

Бывший президент России, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, с начала вторжения в Украину выступающий с жёсткими и воинственными заявлениями в адрес Киева и стран Запада, в статье, опубликованной в газете "Известия", вновь пригрозил ядерным Апокалипсисом, в случае если Россия потерпит неудачу в нынешней войне.

При этом большая часть статьи посвящена обоснованию идеи о неизбежности этой войны, истоки которой Медведев видит в распаде СССР. "Ведь то, что мы наблюдаем сейчас, случалось не однажды – в тот момент, когда приходила к концу своего существования очередная мировая империя", – пишет бывший президент.

Обвиняя руководителей СССР в недальновидной политике, а страны Запада – во враждебности и высокомерии, Медведев при этом, по сути, признаёт закономерность его распада, сравнивая его с империями прошлого, история каждой из которых завершилась крахом. По его мнению, что бы ни делали руководители постсоветской России, путь всё равно шёл к войне: "История неумолима. Рим и Константинополь. Арабские халифы и Чингисхан. Возвышение и бесславная смерть Наполеона... На какой из этих страниц ни открой тома мировой летописи, найдешь одно и то же. После расцвета империи и ее золотого века – долгий путь к одному и тому же финалу: к распаду и войне или войне и распаду. Это мировой закон. Так и случилось с нами, с Союзом ССР, только в отложенном варианте". При этом "сильнейшим катализатором войны после гибели империи", по мнению Медведева, выступают "страны вокруг неё, желающие дальнейшего раздела рухнувшей державы". Вину за российское вторжение в Украину в феврале прошлого года он возлагает на Запад.

Бывший президент, вновь апеллируя к истории, пишет, что "любая рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше". При этом Медведев считает, что с Россией "как с СССР не получится" и "если всерьёз встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации". В завершение статьи Медведев оптимистично заключает, что "Россия такого не допустит", ссылаясь при этом на "авторитет её партнёров", в которые он записывает всё население незападных стран.

Чем отличается нынешняя Россия от СССР, является ли она "империей" и почему, если все империи распадались, не может распасться и она, Медведев не поясняет.

Высшие российские руководители второй день подряд поднимают тему возможного распада России. Накануне было показано интервью с президентом Владимиром Путиным, который обвинил Запад в стремлении её "раскассировать". Распад, по мнению Путина, грозит тем, что вместо русских появятся некие уральцы и московиты.

Лидеры стран Запада подчёркивают, что их поддержка Украины не ставит своей целью распад России. При этом в адрес Москвы действительно звучат обвинения в имперской политике по отношению к Украине и другим соседним странам.

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