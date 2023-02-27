Киев и несколько областей Украины атаковали беспилотники. В Хмельницком один человек погиб, еще 4 ранены

Медуза

В ночь на 27 февраля российские военные атаковали территорию Украины 14 беспилотниками "Шахед". По предварительным данным, украинские военнослужащие сбили 11 из них. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.