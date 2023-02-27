Директор ЦРУ: Украина должна нанести удар по самомнению Путина

В воскресенье в интервью телеканалу CBS директор ЦРУ США Уильям Бернс рассказал о перспективах переговоров Украины с Россией и о вызывающем тревогу Вашингтона военном сотрудничестве Москвы и Пекином и Тегераном.

ЦРУ явно встревожено темпами, с которыми развивается альянс России с Ираном.

"Сейчас он движется довольно быстро в очень опасном направлении: мы знаем, что иранцы уже предоставили России сотни боевых беспилотников, которые те используют, чтобы наносить ущерб украинским гражданам и инфраструктуре. Мы знаем, что они предоставили боеприпасы для артиллерии и танков", - сказал Бернс в программе "Face the Nation".

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По словам Бернса, ЦРУ также видит признаки того, что Россия предлагает помощь иранцам в их ракетной программе и, по крайней мере, рассматривает возможность предоставления Ирану истребителей в обмен на военную помощь России.

"Это создает угрозы не только для украинцев, что мы уже видели, но и для наших друзей и партнеров на Ближнем Востоке", - подчеркнул Уильям Бернс.

Говоря о Китае, Бернс заявил также, что ЦРУ очень внимательно следит за развитием отношений между Пекином и Москвой. По его словам, у американской разведки появились данные о том, что Китай рассматривает возможность поставок летального оружия России.

"Это не значит, что они приняли окончательное решение или что они начали поставлять такое оружие. Но мы к этому относимся очень серьезно", - заявил Бернс.

Говоря в целом о войне и положении на фронте, директор ЦРУ сказал, что Путин верит, что в ближайшее время не сможет победить, но и позволить себе проиграть тоже не может. По мнению Бернса, Путин в этом убежден.

Поэтому вместно того, чтобы отступить и найти возможность компромисса, который позволил бы ему выйти из этой ситуации, Путин лишь удваивает усилия, несмотря на то, что происходящее – это пока, по всем меркам, стратегическая неудача России.

По словам Бернса, Путин без сентиментов относится к большим человеческим потерям в этой войне, в том числе в российской армии, но его самомнение и задетое честолюбие продолжают играть важную роль в войне.

Поэтому, считает Бернс, важно помогать украинским вооруженным силам разбить это самомнение.

"Я как бывший дипломат хотел бы видеть возможности для переговоров, но я не думаю, что россияне серьезны (по поводу переговоров) сейчас. И я думаю, что только успехи на поле боя создадут какие-либо возможности для переговоров в будущем", - сказал директор ЦРУ.

"Это будет решение украинцев, и, как сказал президент, не только мы как разведывательное сообщество, но и правительство должны сделать все возможное, чтобы украинцы смогли получить преимущество на поле боя и в итоге - за столом переговоров", - сказал Бернс.

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